Ilie Dumitrescu, în dialog cu Becali: Câţi ani ţi-ai propus să să fii general manager? "Până când am fotbal şi până când mă duc la sicriu, până atunci eu comand banii şi afacerea mea"

"Nu ştiu cât mai vorbesc cu presa. Cred că anul ăsta va fi o hotărâre că voi termina de tot cu viaţa publică şi nu voi mai vorbi deloc. Dar cât mai vorbesc, să înţelegeţi un lucru. Pe pământ, viaţa asta este un fel de dragoste, de bună dispoziţie, de distracţie, că doar nu o să mă stresez acum de la fotbal. Şi dacă am fotbal şi mă distrez la fotbal, mă distrez, nu o să am acum un stres. Cine nu joacă bine, îl schimb. Încerc să refac ce s-a stricat.

(n.r. - intervine Ilie Dumitrescu din studio: <am crezut că intri să spui că nu ai făcut tu schimbările>).

Ah, nu, nu. Dinu Todoran a făcut echipa de start, el ştie, cum adică că nu are ce să vorbească omul? Mă distrez şi cu voi, dacă tot mă distrez. Băi, băieţi, eu azi am câştigat un punct în deplasare, dar a mai fost o echipă (n.r. - CSU Craiova) care a pierdut acasă. De ce nu vorbiţi şi voi de echipa aia, care a pierdut acasă? Şi să lăudaţi echipa care a câştigat un punct în deplasare. Dacă Todoran nu are ce să vorbească, nu-l mai chemaţi. Nu-l mai chemaţi dacă nu îl luaţi în serios. Mă, copii, a antrenat omul echipa, e munca lui, de ce nu e şi el antrenor? De ce-l jigniţi pe om?

(n.r.- Ilie Dumitrescu: Câţi ani ţi-ai propus să mergi aşa, să fii general manager?)

Eu mi-am propus să câştig bani, nu mi-am propus să demonstrez cuiva ceva, că nu mă mai interesează să demonstrez la nimeni. Dacă e de demonstrat, eu am demonstrat. Bine, cu ajutorul lui Dumnezeu s-a făcut. Pe mine mă interesează să-mi protejez banii mei. Nu vreau să ajung ca Negoiţă, ca Borcea, ca Porumboiu, ca Copos, ca toţi oamenii care au falimentat. Pentru că eu sunt singurul care nu am intrat în faliment, fac cum ştiu eu şi cum am făcut cu toată lumea până acum.

(n.r. - Ilie Dimitrescu: N-ai răspuns, cât timp?)

Până când am fotbal şi până când mă duc la sicriu, până atunci eu comand banii şi afacerea mea. Aţi înţeles acum? Până eu pun mâna pe sicriu şi atunci mă bagă în pămânrt pe mine. Până atunci, după aia ia nepoţii, ginerele, fetele, dar până mor eu, până pun mâinile pe piept la cimitir, toată lumea sub comanda mea execută ceea ce zic. Fac aşa pentru că mi-e bine aşa. Am şi bani, am şi familie frumoasă, am şi linişte, am de toate, nu am stresul falimentului. Aşa pentru că comand bine eu. Dacă aşa vreau să fac eu şi nu interzice legea... Există vreo lege penală care interzice ceva? Regulamentul interzice? Să mă depuncteze! Şi atunci ce mai vreţi, mă, copii? Voi în loc să discutaţi de fotbal, vă interesează cine face schimbările. Bine, mă, le fac eu, care e problema voastră? Aşa fac eu, ca să nu fiu falimentar. Aşa se face ca să nu intri în faliment", a spus finanţatorul.

Becali s-a apucat apoi să critice jucătorii.

"Cristea a dat numai pase la adversar. Înseamnă că doarme pe teren. Atunci să intre altul care nu doarme. Domne, că vezi, umiliţă, comentatorii <te joci cu sufletul oamenilor>. Băi, oameni buni, în ţara asta e mare sărăcie. Muncesc şapte, opt familii şi nu strâng 15.000 de euro în 20 de ani. Oaidă ia 15.000 pe lună, mă, tată, nu i-am stricat niciun suflet. Când vine la FCSB ia 15.000 pe lună, păi, mă, ai grijă de minge, că dacă o pierzi o dată, trec cu vederea, o mai pierzi o dată, mai trec cu vederea, dar dacă tu pierzi mingea, îţi baţi joc de echipă, te schimb în minutul 15. Aţi înţeles cum e treaba? Cu ce l-am batjocorit, cu ce i-am stricat familia dacă ia 15.000 pe lună şi are 23 de ani? (n.r. - despre transferul lui Moruţan pe zece milioane) Tu ai da, dacă ai văzut ce a făcut astăzi pe teren? Cine dă? Aşa mi-au spus şi mie. M-am înţeles cu Rotaru pentru Vlad. I-am spus lui Mihai (n.r. - Rotaru) să-l convingă pe jucător. Am vorbit astăzi cu Vlad. A zis: <Nea Gigi, da, plec, dar de ce să plec la Craiova? Îi mulţumesc lui domnul Rotaru, mi-a dat şi o sută de mii la semnătură şi nu e de aruncat şi e posibil să merg. dar am şi ofertă de afară.> Bine, tată, aşteptăm oferta de afară. Eu nu-i oblig pe jucători. Uite Ondrasek. Am dat 100.000, am dat 30.000 la semnătură, ca să plece după ce i-am dat 30.000 şi nu a jucat nimic vrea bani. Bine, îi mai dau 30, îi dau 50 să plece. Eu îi verific. O să vedem şi cu Dumiter", a mai spus patronul FCSB.

UTA Arad a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul disputat, duminică, pe teren propriu cu echipa FCSB, în etapa a III-a a Ligii I

Au marcat: Ubbink '20 / Ianis Stoica '90.

După acest rezultat, FCSB ocupă locul 4, cu cinci puncte, după CFR Cluj, nouă puncte, Rapid şi FC Botoşani, cu câte şapte puncte.

UTA este pe locul 6, tot cu cinci puncte, după Farul Constanţa.