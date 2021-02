Ianis Hagi a pus umărul la o performanţă unică pentru Rangers în ultimul deceniu! Ce scrie presa scoţiană despre român

Ultima victorie din Premiership a echipei antrenate de Steven Gerrard succes la care Ianis Hagi a contribuit prin deschiderea scorului, o califică matematic pe Glasgow Rangers în ediţia de anul viitor a celei mai importante competiţii de club europene.

Cu cele 82 de puncte adunate, Rangers şi-a asigurat unul dintre primele două locuri la finalul sezonului şi prezenţa în calificările pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor. În Scoţia câştigătoarea titlului merge în turul 3 preliminar pe ruta campioanelor, în timp ce echipa de pe poziţia secundă va juca în turul 2 preliminar pe ruta non-campioanelor. Mai mult, Rangers are 18 puncte peste rivala Celtic şi mai are nevoie de doar 3 victorii pentru a câştiga campionatul. Ultimul dată când Rangers a triumfat în competiţia internă a fost în 2011, an în care a bifat titlul 54 din istoria clubului.