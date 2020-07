Hamilton a forţat schimbarea în Formula 1. Decizia anunţată de echipa sa, înainte de startul sezonului

Pandemia de coronavirus a întârziat cu aproape patru luni startul sezonului de Formula 1. În premieră, se aleargă etape consecutive pe acelaşi circuit.

Sextuplul campion mondial Lewis Hamilton a obţinut deja o primă victorie chiar înainte de startul ediţiei 2020 a Campionatului Mondial de Formula 1.

Britanicul a acuzat lumea curselor de viteză că asistă pasiv la acte de rasism, caracterizând Formula 1 drept „un sport dominat de albi“ , a povestit cum el însuşi a fost victima rasismului şi a cerut implicare. Iar Mercedes a reacţionat, asumându-şi cauza pilotului său numărul unu. Prin schimbarea cromaticii maşinii, de la argintiu la negru, producătorul german îşi asumă lupta „împotriva rasismului şi a discriminării de orice fel“, iar piloţii săi, Lewis Hamilton şi Valtteri Bottas, vor purta combinezoane de culoare neagră, în locul celor albe, tradiţionale.

„Când am vorbit cu Toto (n.r. - Wolf, şeful echipei) despre ceea ce am putea obţine ca echipă, am punctat cât de important este să fim uniţi. Îi mulţumesc lui şi conducătorilor Mercedes pentru că au ascultat şi au înţeles pasiunea mea, pentru că ne asumăm împreună acest gest-manifest prin care putem îmbunătăţi business-ul“, a transmis Lewis Hamilton, citat de CNN.

Echipa care a câştigat toate titlurile mondiale la Constructori începând cu 2014 s-a angajat să creeze oportunităţi şi pentru minorităţi (în prezent doar 3% dintre angajaţi se identifică a fi parte a unei minorităţi), dar şi pentru femei (12% dintre actualii angajaţi).

Noul monopost e o promisiune că vom lua măsuri. Vrem să fim o echipă puternică şi diversificată.

Toto Wolf, team manager Mercedes în Formula 1

Decizia Mercedes vine şi ca un răspuns prompt la o declaraţie a fostului şef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, care susţine că „negrii sunt de multe ori mai rasişti decât albii”, dar şi că Formula 1 nu are timp pentru a asigura incluziunea şi diversitatea, gonind doar după bani şi sponsori.



Ferrari, sub semnul schimbării



Sebastian Vettel începe ultimul său sezon pentru italienii de la Ferrari, soarta germanului care va împlini 33 de ani chiar în ziua startului sezonului rămânând incertă.

Italienii au făcut un anunţ surprinzător şi în ceea ce priveşte monoposturile: nemulţumiţi de viteza dezvoltată, vor schimba radical direcţia de dezvoltare. La primele două curse, în Austria, pe Red Bull Ring, piloţii vor folosi maşinile din testele din februarie, iar modelul nou va fi lansat la a treia cursă, în Ungaria.



Goana lui Hamilton spre recorduri

Al şaptelea titlu de campion mondial, pentru a-l egala Michael Schumacher.

91 de victorii în carieră. Hamilton este la şapte victorii în urma lui Schumacher, având o medie de nouă victorii pe sezon cu Mercedes începând cu 2013.

221 de curse terminate în puncte, record deţinut de Michael Schumacher (între 1992 şi 2008). Lewis Hamilton şi Kimi Raikkonen au câte 213 curse terminate în puncte.

155 de prezenţe pe podium. Hamilton are nevoie de patru prezenţe în Top 3 pentru a-l egala pe „Schumi“.

20 curse conduse de la start la finiş. Hamilton este la egalitate acum cu brazilianul Ayrton Senna, care s-a aflat la conducerea fiecărui tur în 19 dintre cele 41 de victorii ale carierei.

8 „Grand Slam“-uri, record al britanicul Jim Clark (pole position, victorie şi cel mai rapid tur în cursă într-un weekend de competiţie). Hamilton are cinci astfel de triple.

Opt curse confirmate pentru Formula 1:



3-5 iulie - Austria, Red Bull Ring

10-12 iulie - Austria, Red Bull Ring

17-19 iulie - Ungaria, Hungaroring

31 iulie - 2 august - Marea Britanie, Silverstone

7-9 august - Marea Britanie, Silverstone

14-16 august - Spania, Barcelona

28-30 august - Belgia, Spa-Francorchamps

4-6 septembrie - Italia, Monza