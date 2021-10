Halep, sperietoare doar cu numele: Sasnovich a explicat cum vedea meciul cu ea şi ce a ieşit VIDEO

Pentru că, în noaptea de duminică spre luni, Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 27 de ani, 100 WTA) a predat încă o lecţie de tenis, după cea din meciul cu Emma Răducanu (Marea Britanie, 18 ani, 22 WTA), şi s-a impus, din nou, în minimum de seturi.

Astfel, Sasnovich, o sportivă fără vreun titlu WTA, care niciodată n-a depăşit optimile unui Grand Slam, e acum la patru victorii de trofeul de la Indian Wells. Pentru ea urmează un duel cu o altă fostă câştigătoare de Grand Slam, Victoria Azarenka (Belarus, 32 de ani, 32 WTA). Până să joace meciul cu conaţionala ei mult mai titrată, Sasnovich a avut un discurs superb, după victoria cu Simona Halep din turul III.

Ce a spus Aliaksandra Sasnovich?

*E foarte distractiv, pentru că, atunci când am văzut sfertul de tablou, am văzut trei campioane de Grand Slam. Aliaksandra Sasnovich era în acest sfert. A fost distractiv pentru mine. Am jucat azi împotriva Simonei, e o mare campioană, am fost foarte nervoasă la final, pentru că îmi doream atât de mult să câştig.

*Mi-am luat bilete pentru acasă (n.r. - înaintea meciului cu Halep), erau 30 la sută şanse pentru mine să câştig, 70 la sută pentru ea. Mi-am zis OK, intru pe teren, mă bucur de joc, dar să câştig? Wow! Mi-am cumpărat deja biletele. Le-am schimbat şi data viitoare o să fac la fel.

VEZI DISCURSUL LUI SASNOVICH