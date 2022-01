Halep şi-a luat doza booster: Ce a făcut, de câte ori a început sezonul cu un prim turneu excelent

După un sezon 2021 în mare parte ratat din cauza numeroaselor probleme de sănătate, Simona Halep a pornit perfect la drum în acest an, cu al 23-lea titlu din carieră (a 41-a finala disputată). În ultimul act de la Summer Set 1, un turneu WTA 250 dotat cu premii totale de 239.477 de dolari, românca a trecut fără emoţii de rusoaica Veronika Kudermetova (loc 31 WTA), într-o oră şi 14 minute, cu 6-2, 6-3. A fost a treia victorie a fostului lider mondial în faţa adversarei, după 6-1, 6-1 în turul al treilea la Australian Open şi 6-1, 7-6 (4) în optimi la Moscova, ambele întâlniri având loc în 2021. Simona va fi răsplătită cu 27.286 de euro pentru acest triumf. Datorită parcursului de la Melbourne a acumulat un total de 2.855 de puncte şi, începând de azi, se va afla pe locul 15 în lume, în condiţiile în care, la începutul săptămânii trecute, a fost pe 20.

„E o plăcere să am încă un discurs aici, pe acest teren frumos. Am mai avut o finală aici, acum patru ani (n.r. - la Australian Open 2018, cu Wozniacki), dar n-am câştigat. A fost foarte frumos că am avut ocazia să mă întorc pe Rod Laver Arena şi să joc în faţa voastră. Vă mulţumesc pentru susţinere, e mereu o plăcere, iar voi mă ajutaţi să câştig. Mulţumiri staffului meu! Aceşti oameni sunt alături de mine, deşi ştiu că nu le e uşor să lucreze cu mine. Haideţi să continuăm să câştigăm, îmi place acest sentiment. Australia are un loc special în inima mea, am spus asta de multe ori. L-am văzut pe Darren (n.r. - Cahill) în tribune şi aş vrea să-i mulţumesc că a venit să mă vadă. Nu mai e antrenorul meu, dar e parte din familia mea. Simt că fac parte din Australia, aşa că vă mulţumesc încă o dată! Vă mulţumesc, ne revedem la Australian Open!”, a spus Halep la ceremonia în care i s-a decernat trofeul.

Putem spune că Simona Halep (30 de ani) şi-a luat doza „booster“ pentru acest an, pentru că este la al patrulea ei sezon în care, în ianuarie, a început cu un turneu pe care l-a dus până cel puţin în semifinale. De câte ori a avut un asemenea start, anul ei a mers foarte bine, câştigând cel puţin trei turnee:

*În prima săptămână a anului 2018 a participat la Shenzen Open, din calitatea de lider mondial, turneu pe care l-a câştigat după o finală cu Katerina Siniakova, 6-1, 2-6, 6-0.

*În 2016, a ajuns în semifinalele turneului de la Sydney, din postura de ocupantă a locului 2 WTA, acolo unde a pierdut în faţa Svetlanei Kuznetsova, 6-7, 6-4, 3-6

*2015 a fost primul an în care a câştigat Shenzen Open, începuse sezonul pe locul 3 WTA, după o finală cu Timea Bacsinszky, 6-2, 6-2.





S-a retras de la Sydney





Între 10 şi 15 ianuarie, Simona Halep trebuia să participe la al doilea turneu din acest an de la Antipozi, ultimul înainte de Australian Open (17-30 ianuarie). Tenismena română a ales însă să spună pas şi să folosească timpul pentru antrenamente. „Principalul obiectiv al acestor concursuri de dinainte de Grand Slam este să aduni meciuri, ori ea a jucat tot ce se putea la Melbourne. Pe undeva, e o decizie înţeleaptă”, a precizat Daniel Dobre, unul dintre antrenorii sportivei.





Nadal, victorios la băieţi





În finala de la Melbourne, Rafael Nadal, locul 6 în lume, a trecut de Maxime Cressy (loc 112 ATP) în două seturi 7-6, 6-3. Spaniolul a ajuns astfel la 89 de turnee câştigate în carieră, 20 dintre ele fiind de Grand Slam. Ibericul a adunat din premiile din tenis aproape 125 de milioane de dolari. Altfel, în competiţia fetelor de la Adelaide (WTA 500), liderul clasamentului mondial, Ashleigh Barty, a trecut în finală de Elena Rybakina (loc 14 WTA), scor 6-3, 6-2