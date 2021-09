Halep s-a întors în România şi a anunţat data nunţii cu Toni Iuruc: „Da! Ne vom căsători“

Iar astăzi, informaţia a fost confirmată de Simona Halep, la revenirea în ţară, după perioada petrecută în Canada şi în Statele Unite, unde a jucat, pe rând, la Montreal, Cincinnati şi la New York.

Ce a spus Simona Halep?

*Da, ne vom căsători, săptămâna viitoare, e un eveniment frumos, am emoţii. Sunt emoţii diferite (n.r - faţă de tenis). E partea personală, tenisul rămâne tenis, dar aici e mult mai important pasul şi sunt bucuroasă că se întâmplă.

*Sunt bine fizic, nu mai am nicio accidentare. Am avut la Cincinnati o mică ruptură, dar n-a fost foarte gravă. După câteva zile, am putut să joc bandajată. Sunt foarte obosită după drum. Voi avea câteva zile de pauză şi voi continua antrenamentele. Am zis că o voi lăsa mai moale, în sensul că nu vreau să forţez acum, după ce mi-am revenit.

*Am vorbit cu domnul Ţiriac. Ce spune dânsul despre 6 luni de pauză, e vorba de o pauză activă. Adică să mă antrenez mult şi să şi joc. Aşa că voi încerca să joc cât se poate de mult, anul acesta. Şi să mă pregătesc pentru anul viitor, pentru că e şi vârsta, şi faptul că m-am accidentat, trebuie un pic mai multă atenţie.

*A fost greu să joc direct pe hard, la cel mai înalt nivel. Am avut meciuri foarte grele. Aici sunt şi trebuie să fac faţă. În mod normal, voi juca la Indian Wells, în octombrie. Nu vreau să mă temperez din punct de vedere profesional. Îmi doresc să mai joc câţiva ani la cel mai înalt nivel. Accidentările m-au oprit anul acesta.

*Emma Răducanu nu e o supriză pentru mine prin ce face la US Open. La Wimbledon, deja făcuse turul patru şi a arătat un tenis foarte bun şi foarte plăcut. Fernandez mi se pare o jucătoare foarte completă şi foarte rapidă. O generaţie nouă vine din urmă şi mă bucur pentru ele.