Halep la Rogers Cup. Ce a spus românca după ce a făcut pereche la dublu cu o jucătoare mai mică cu 11 ani

Perechea româno-canadiană a cedat în faţa celei formate din Melichar / Peschke, scor 6-1, 3-6, 5-10.

"Nu a fost uşor deloc, a fost greu, am fost nervoasă, am avut o pauză lungă în care am mers acasă, a fost greu să-mi recapăt ritmul. Am jucat OK, decent, am făcut greşeli importante, dar trebuie să învăţ din acest meci şi să fiu mai bună mâine", a declarat românca.

"A fost minunat să joc alături de o jucătoare foarte tânără, ai jucat foarte bine azi, felicitări. Fii pozitivă, ai un viitor bun în faţă, îţi urez să ai noroc pentru următoarele turnee şi să ai încredere. A fost minunat să joc cu ea şi sper să mai avem şansa asta. Nu i-am dat cu adevărat sfaturi, doar i-am spus că e capabilă să ajungă cât mai repede la profesionişti pentru că este puternică, ştie cum să joace la acest nivel. A jucat minunat, deci nu am sfaturi despre tenis, doar să aibă încredere să fie acolo, să simtă tenisul la cel mai înalt nivel, e un start bun, are totul pentru a reuşi în tenis. A fost o experienţă bună pentru mine, m-am simţit puţin bătrână pe teren, sunt cu zece ani mai mare decât ea", a mai spus locul 4 WTA, care este mai mare cu 11 ani decât Fernandez.

