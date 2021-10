Halep a recunoscut valoarea estonienei. Ce a zis la finalul meciului

„Anett, m-ai zdrobit! Ţi s-au deschis porţile spre ultimul turneu al anului, spre Turneul Campioanelor. Meriţi, ai avut un an extraordinar. Bucură-te şi pentru ce ai reuşit aici. Eu am avut un an dificil şi din cauza asta nu mă aşteptam să joc atât de bine. Dar acasă e mereu bine. A fost o plăcere pentru mine să fiu la Cluj-Napoca, turneul a arătat foarte bine, organizarea a fost impecabilă. Sper să revin şi la anul. Echipei mele vreau să îi mulţumesc că mă suportă, nu e foarte uşor să facă asta. Hai să trecem la treabă şi să jucăm multe finale, să cucerim alte titluri. Vreau să îi mulţumesc şi soţului meu!”, a declarat la finalul meciului Simona Halep.