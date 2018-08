„Halep are o problemă psihică! M-am făcut de râs cu ea“: Simona, pusă la zid după un nou eşec la US Open

Simona Halep are 43 de săptămâni pe locul 1 mondial, însă rămâne cu o mare problemă la turneele de Grand Slam.





În ciuda unui sezon formidabil, cu doar nouă înfrângeri în 55 de meciuri, constănţeanca de 26 de ani a părăsit US Open în turul I pentru al doilea an consecutiv. „Simona Halep a jucat în 34 de turnee de Grand Slam şi a pierdut în prima rundă în 12 dintre ele. Nu-mi amintesc de un alt lider mondial consacrat care să fi avut un parcurs atât de inconsistent la turneele de Grand Slam“, a remarcat jurnalistul Christopher Clarey de la „The New York Times“, după eliminarea româncei la Flushing Meadows.





De ce însă o sportivă care a făcut furori pe hard, înainte de US Open, câştigând nouă din zece partide la Rogers Cup şi la Cincinnati, a pierdut fără drept de apel cu Kaia Kanepi, o adversară de mâna a doua? Subiectul a fost dezbătut în ţară, dar şi în presa internaţională de mai mulţi specialişti.





„Simona nu ştie să-şi preseze adversara“





Fostul mare jucător, actualmente analist al postului Eurosport, Mats Wilander a făcut o „radiografie“ a eşecului înregistrat Halep atât din punct de vedere tehnic, cât şi mental.





„Nu mă aşteptam ca Simona să piardă. Cred că e una dintre acele situaţii tipice pentru tabloul feminin, pentru că, practic, în 45 de minute eşti out. Asta nu se întâmplă la masculin, unde, datorită sistemului trei seturi din cinci, ai mult mai mult timp să te redresezi. Simona spune că nu e vorba despre emoţii. Dar ceea ce i s-a întâmplat în primul set, la ieşirea pe teren...A fost moale, deconectată. Plată“, şi-a început suedezul discursul.





„Din ce a spus Halep după meci, îmi dau seama că la ea e o problemă de emoţii, de presiune. Lui Nadal nu i se va întâmpla niciodată aşa ceva. Cred, în continuare, că Simonei îi lipseşte arma cu ajutorul căreia să-şi forţeze adversarele să-şi schimbe jocul. Simona se apără bine, cum o face de fiecare dată. Dar n-a ştiut să pună presiune pe Kanepi. Jocul Simonei n-a mers pur şi simplu“, a concluzionat Wilander, campion la US Open în 1988.





Chris Evert, de şase ori campioană la Flushing Meadows, s-a arătat, la rândul ei, extrem de dezamăgită de prestaţia Simonei la US Open.





„A fost o înfrângere şocantă! Eu am ales-o pe Simona drept câştigătoarea turneului, dar, sincer, m-am făcut de râs! Mă uit la Simona, la Wozniacki, la Sloane Stephens şi văd că foarte des, după ce câştigi primul Grand Slam, îţi pierzi foamea de rezultate! După succesul de la Roland Garros, Halep s-a relaxat, nu s-a mai bucurat de tenis“, a spus americanca de 63 de ani pentru postul ESPN.





„Parcă îi e frică să câştige“





Cea mai dură analiză a avut-o însă Sever Dron pentru prosport.ro. „De la început, Halep a fost nervoasă, s-o fi întâmplat ceva înainte despre care noi nu ştim, nu era în apele ei. Toată lumea vrea să o bată acum, pentru că e numărul unu mondial. A fost o problemă psihică. Acum parcă e urât ce o să spun. Parcă îi e frică să câştige. Parcă se întâmplă asta de când e numărul unu mondial“, a declarat fostul jucător de tenis.

3 eliminări în turul I, trei finale, un tur trei şi un sfert de finală a avut Simona Halep la ultimele opt turnee de Grand Slam.

Ce a făcut Halep la US Open în fiecare sezon

An Unde s-a oprit

2010 Turul I

2011 Turul II

2012 Turul II

2013 Optimi

2014 Turul III

2015 Semifinale

2016 Sferturi

2017 Turul I

2018 Turul I