Halep, oficial în echipa României: Înfruntăm Italia cu un lot plin de surprize

România revine în Fed Cup, competiţie redenumită, între timp „Billie Jean King Cup“, urmând să se dueleze, la Cluj, cu Italia. Învingătoarea va rămâne în Grupa Mondială.





Partidele vor avea loc în zilele de 16 şi 17 aprilie şi, astăzi, lotul României a fost anunţat pe pagina de Facebook a Federaţiei Române de Tenis (FRT). Sunt convocate următoarele sportive de căpitanul-jucător, Monica Niculescu:





*Simona Halep (3 WTA)





*Patricia Maria Ţig (63 WTA)





*Irina Bara (132 WTA)





*Mihaela Buzărnescu (136 WTA)





*Monica Niculescu (174 WTA la simplu şi 55 WTA la dublu)





Surprinde absenţa Soranei Cîrstea (65 WTA) despre care s-a spus, la un moment dat, că va reveni în echipa României. De asemenea, lipsesc Irina Begu (74 WTA) şi Ana Bogdan (100 WTA), ambele mai bine clasate decât Irina Bara, Mihaela Buzărnescu sau Monica Niculescu!





Apoi, lipseşte cea mai bună jucătoare a României de dublu, Raluca Olaru (41 WTA în clasamentul de dublu), probabil, pentru a-i face loc Monicăi Niculescu.





Ce a anunţat Federaţia Română de Tenis?





*Căpitanul-jucător al României va fi Monica Niculescu, care s-a declarat foarte onorată:





„Ne bucurăm foarte mult să jucăm din nou în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, un loc de unde avem amintiri minunate, dintr-un oraş cu oameni pasionaţi de tenis care, chiar dacă nu vor putea fi în tribune, suntem convinşi că vor fi cu sufletul alături de echipă, aşa cum sunt toţi susţinătorii noştri din întreaga ţară, cu toată energia lor pozitivă", a mai spus Monica Niculescu, în vreme ce Alina Cercel-Tecşor, antrenorul echipei noastre, a declarat: ”Aşteptăm de un an acest meci şi mă bucur că, în sfârşit vom putea juca. Este un meci important pentru România şi chiar dacă nu vom avea de partea noastră suporterii, care au creat o atmsoferă fantastică de fiecare dată când fetele noastre au jucat în Sala Polivalentă, ne bucurăm să avem parte, din nou, de emoţia şi adrenalina acestei competiţii“.





*România - Italia se joacă fără spectatori, în zilele de vineri, 16 aprilie, de la ora 15.30, şi sâmbătă, 17 aprilie, de la ora 14.00, toate meciurile urmând a fi transmise în direct la TV, Digi Sport fiind producătorul acestei competiţii.