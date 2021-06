Halep, neobişnuit de veselă: Simona, încă o poză inedită la Wimbledon FOTO

Simona Halep îşi va afla, în următoarele zile, traseul la „All England Club“, în condiţiile în care meciurile de pe tabloul principal de la Wimbledon vor începe de la 28 iunie.

Doar că, la ediţia din acest an, cele mai mari emoţii sunt legate de starea fizică a lui Halep şi de modul în care s-a refăcut după ruptura musculară suferită la gamba piciorului stâng. Mai ales că, tocmai din această cauză, Halep a renunţat şi la singurul turneu pe iarbă, cel de la Bad Homburg, în care trebuia să-şi regleze jocul pe suprafaţa verde.

Dacă despre situaţia medicală a lui Halep nu putem afla detalii suplimentare până îşi va face apariţia pe teren, un lucru e cert: „Simo“ e într-o stare de spirit foarte bună, dovadă şi postările pe care le-a făcut, în ultimele zile, de când a ajuns la Londra.

Iar acum, Halep a pus o fotografie simpatică pe Twitter, după cum se poate vedea mai jos:

