Halep - Mouratoglou, viitor incert: De ce alegerea Simonei e pusă sub semnul întrebării

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a jucat două semifinale WTA, în acest an, la Dubai şi la Indian Wells, dar cea mai spectaculoasă lovitură a dat-o în afara terenului.

Pentru că această numire a lui Patrick Mouratoglou (51 de ani) a venit, practic, de nicăieri. Vorbim despre un francez care a fost cunoscut drept „antrenorul Serenei“, în condiţiile în care a fost alături de Williams, începând din 2012. Acum însă, deşi americanca şi-a anunţat intenţia de a reveni pe teren, la Wimbledon 2022 (27 iunie - 10 iulie), realitatea e că, oricât ar trage Serena de ea, la 40 de ani, ea deja e o jucătoare aproape ieşită din circuit. Dovadă şi faptul că n-a mai jucat nicăieri de la precedenta ediţie a Wimbledon-ului. Atunci, a rezistat pe teren doar şase game-uri, în turul I, în duelul cu Sasnovich. Şi accidentată, a părăsit terenul în lacrimi. Între timp, Serena a căzut pe locul 246 în lume.

Conştient şi el că Williams e mai aproape de retragere decât de îndeplinirea visului ei suprem, câştigarea Grand Slam-ului cu numărul 24, Mouratoglou şi-a obţinut „dezlegarea“, pentru a putea începe colaborarea cu Halep.

„Mi-a lipsit tenisul foarte mult. Să antrenez e pasiunea vieţii mele, e meseria mea. Iar când m-am dus să o văd pe Serena pentru a discuta, înainte de a începe cu Simona, asta i-am spus, că e dificil ca eu să nu lucrez. Sincer, de când am revenit şi colaborez cu Simona, nu pot fi mai fericit de atât pentru că antrenez din nou. E o satisfacţie incredibilă“, a mărturisit Mouratoglou.

20.000 de euro pe săptămână va primi Patrick Mouratoglou, la turneele în care o va însoţi pe Simona Halep. Informaţia, neoficială, a fost furnizată de prosport.ro.

Francezul şi-a expus, pe scurt, obiectivele din postura de antrenor al lui Halep: „Vrem ca, atunci când Simona se va retrage, să poată spune şi-a atins potenţialul maxim. A fost deja numărul 1 mondial, a câştigat turnee de Grand Slam şi nu văd niciun motiv pentru care să nu poată face toate astea din nou. Îşi poate îmbunătăţi jocul în multe aspecte şi are încă foame de performanţă. Asta e o bază fantastică pe care să construieşti ceva egal sau chiar mai bun decât până acum. Vreau să îmbunătăţesc fiecare detaliu, fizic, mental, tehnic, tactic. Deja am discutat pe multe teme, de la joc, la fitness şi antrenamente. Sunt multe lucruri care pot fi făcute mai bine şi ea e concentrată pe asta“.

La rândul ei, „Simo“ a explicat că are gânduri mari, mai ales în privinţa jocului ei: „Vreau să iau mingea mai devreme. Vreau să-mi deschid terenul mult mai bine decât o făceam înainte. Nu spun că jocul meu de până acum era unul prost, dar vreau să-l fac mai puternic. De asemenea, vreau să-mi întăresc şi corpul, pentru că, dacă vrei să joci ofensiv cu jucătoarele care lovesc mingea puternic, nu e deloc uşor. De aceea, trebuie să fiu puternică fizic. Am câştigat titluri mari şi pe hard, dar n-am reuşit încă să câştig şi un Grand Slam. Aşa că, probabil, trebuie să fac ceva extra ca să pot câştiga unul. De aceea, lucrez acum cu Patrick, poate mă va putea ajuta să câştig un Grand Slam şi pe hard“.

Şi Adrian Marcu avea gânduri mari...

Parcurgând aceste declaraţii, pare că Halep şi Mouratoglou au fost făcuţi pentru a lucra împreună pe terenul de tenis. Doar că nu o dată, „Simo“ şi-a început exact aşa colaborarea cu un nou antrenor pentru ca apoi, brusc, totul să se încheie.

Adrian Marcu (foto). Pe care constănţeanca l-a cooptat în stafful ei, alături de Daniel Dobre, spre finalul anului trecut, după ce australianul Darren Cahill a pus punct colaborării cu Halep. La vremea respectivă, Marcu, la fel ca Mouratoglou acum, vorbea despre planurile sale spectaculoase, ca antrenor al Simonei. Ultimul exemplu e chiar. Pe care constănţeanca l-a cooptat în stafful ei, alături de Daniel Dobre, spre finalul anului trecut, după ce australianul Darren Cahill a pus punct colaborării cu Halep. La vremea respectivă, Marcu, la fel ca Mouratoglou acum, vorbea despre planurile sale spectaculoase, ca antrenor al Simonei.

„Am aşteptări ca ea să joace cât mai bine în următoarea perioadă. Vreau să câştige cât mai multe meciuri, ca să poată să revină în clasament. Trebuie să mai îmbunătăţească jocul pentru că, de la an la an, trebuie să progresezi. Aşa fac toate celelalte jucătoare şi atunci şi tu trebuie să ţii pasul cu ele. Mi-aş dori ca Simona să joace un pic mai agresiv. Sunt ferm convins că poate să joace mai agresiv şi să-şi impună jocul ei, nu să joace la aşteptare şi la partitura adversarelor. Normal că mai are şanse să câştige un Grand Slam! La capitolul de ambiţie stăm foarte bine“, spunea Marcu pentru Hotnews, în septembrie 2021.

Cum s-a finalizat colaborarea Halep - Marcu - Dobre? După Australian Open 2022, printr-o declaraţie scurtă oferită de Simona, la începutul lunii februarie: „Nu obişnuiesc să-mi discut deciziile. Domnul Marcu ştie, domnul Dobre la fel. Ştiu ei de ce am luat această decizie, cred că e suficient“.

Firicel Tomai (dreapta), vorbind la Digi Sport despre Simona Halep

„Şanse de reuşită? 40%“

Având în vedere că trecutul lui Halep a arătat că ea caută, mai degrabă, un antrenor cu veleităţi de psiholog, un tip cald, care să o calmeze prin vorbe, în momentele grele ale meciurilor, specialiştii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte această colaborare cu Mouratoglou. Mai ales că, în cei zece ani în care a pregătit-o pe Serena, francezul n-a ieşit aproape niciodată în evidenţă prin sfaturile date în timpul partidelor. Mai mereu, Mouratoglou s-a rezumat la a sta în tribune, privind meciurile jucate de Williams. E un contast uriaş faţă de Darren Cahill, care cobora pe teren, lângă Simona, în reprizele de on-court coaching, într-o încercare de a-şi scoate eleva din blocajele mentale care apăreau în timpul partidelor.

Probabil, de aceea, Firicel Tomai, care a fost antrenorul lui „Simo“, între 2008 şi 2010, a spus că sunt şanse mici ca relaţia Halep - Mouratoglou să fie una de durată.

„Mouratoglou nu e cel mai de succes antrenor, a început cu Serena la 30 de ani. Eu cred că secretul acelei colaborări a fost Serena, nu antrenorul. Sunt antrenori foarte buni în circuit, dar care sunt modeşti, nu epatează, nu lucrează la marketingul lor. Mouratoglou, în schimb, şi-a folosit imaginea pentru a apărea peste tot. El vrea să fie în faţa tuturor, să fie primul care apare. Simonei nu prea îi place lucrul ăsta, ei îi plac antrenorii mai discreţi, care stau în spate şi sunt lângă ea. Nu văd viitorul prea clar pentru cuplul Mouratoglou – Halep. Dar s-ar putea să tacticizeze meciurile foarte bine şi să o ajute să câştige. În concluzie, dau 40% şanse de reuşită pentru această colaborare, să meargă pe o perioadă mai lungă de câteva luni“, a spus Firicel Tomai, la Digi Sport.