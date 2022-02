Halep, dorinţă ratată: De ce ar fi preferat să joace cu Badosa, la Dubai, şi nu cu Ruse

Simona Halep va reveni, miercuri, pe teren, în Dubai Tennis Championships 2022. Acolo unde, surprinzător, o va întâlni pe Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA).

Aceasta a obţinut o victorie electrizantă, astăzi, trecând de a 5-a jucătoare a lumii, Paula Badosa, după cum „Adevărul“ a scris aici.

E clar că rezultatul de astăzi o favorizează pe Simona Halep. Pentru că, după cum „Adevărul“ a explicat aici, constănţeanca „a măturat“ cu conaţionalele ei, de câte ori le-a întâlnit în diferite turnee. Ultima înfrângere a Simonei în faţa unei românce datează din...2010!

În ciuda bilanţului ei excelent cu adversarele din România, Halep ar fi preferat să o întâlnească pe Paula Badosa (Spania, 24 de ani, 5 WTA), în turul II, în Emirate. Explicaţia a oferit-o pentru Digi Sport, postul care transmite turneul de la Dubai. Ieri, după victoria cu Alison Riske, „Simo“ a vorbit la superlativ despre Badosa, lăsând de înţeles că preferă un meci mai intens cu aceasta.

Ce a spus Simona Halep, luni, după victoria din primul tur?

*Am jucat de foarte multe ori cu Gabriela Ruse, într-un timp foarte scurt. Îi doresc succes. Are un meci destul de greu, Badosa e într-o formă mare. Cu oricine aş juca, vreau să mă concentrez pe mine şi să dau tot ce am mai bun.

*Badosa are un joc solid. Mi se pare puternică şi stă foarte bine şi mental. Cred că e o jucătoare dificilă şi ar fi foarte bine să mă întâlnesc cu ea. Vreau să simt cum este la joc. Fiind în Top 5, înseamnă că este o jucătoare foarte bună.

*Cred că, în orice moment al carierei, o victorie cu o jucătoare din Top 5 înseamnă mult. Pentru mine, ar însemna şi mai mult în momentul de faţă. 2021 a fost un an greu pentru mine, dar mă gândesc la anul acesta şi vreau să o iau de la meci la meci, să ajung la cel mai bun nivel al meu.