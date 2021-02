Halep, despre cum a rezistat 7 ani printre cele mai bune sportive ale lumii. Replică pentru videoclipul Serenei

Reprezentanţii presei au întrebat-o pe Simona care este secretul constanţei sale şi cum a reuşit să se menţină printre primele 10 sportive ale circuitului WTA mai bine de 7 ani. „Cred că am fost concentrată pe job-ul meu. Îi spun job pentru că aşa şi este. Încă am plăcere şi pasiune, dar este ca o muncă. Tenisul e ca un job. Când eram copil era mai distractiv, era ceva nou în fiecare zi. Dar în ultimii 5 sau 6 ani pot spune că a fost ca un job, însă am şi pasiunea care încă mă motivează”. a răspuns Halep.

La conferinţa de presă de la Melbourne, Simona a fost rugată să comenteze şi videoclipul postat de Serena Williams, în care jucătoarea din SUA spunea că nu păstrează trofeele pentru locul 2. "Eu îmi ţin trofeele în casa părinţilor mei, le păstrez acolo pe toate. Nu le am în casa mea de la Bucureşti, pentru că locuiesc în alt oraş faţă de părinţii mei, dar le ţin pe toate, chiar şi pe cele pentru locul 2, îmi plac toate, nu contează pentru ce loc sunt", a spus Simona în faţa jurnaliştilor.