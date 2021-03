Halep continuă să bifeze perfomanţe excepţionale! De ce succesul cu Caroline Garcia este un reper al carierei sale

Victoria împotriva jucătoarei din Franţa a fost cea de a 400-a obţinută de sportiva din Constanţa pe tabloul principal al unui turneu WTA.

La finalul meciului care i-a adus calificarea în turul trei la Miami, Simona Halep a fost rugată să comenteze perfomanţa obţinută „Sunt cu adevărat fericită să aud asta. Este impresionant că am câştigat atât de multe meciuri pe tabloul principal. Am mulţi ani de când sunt în top. Când am momente dificile în timpul meciurilor, ştiu ce să fac. E de la aceste 400 de victorii”, a spus românca.