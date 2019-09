Halep, „citită“ de cel mai bun psiholog sportiv din România: Cine a prevăzut că Daniel Dobre nu va rezista lângă Simona

De altfel, de multe ori, atunci când l-a chemat pe Dobre pe teren pentru reprize de on-court coaching, antrenorul s-a transformat în „sacul de box“ al Simonei, aceasta având nişte ieşiri nervoase la care renunţase sub comanda lui Darren Cahill.





Analizând comportamentul lui Halep în relaţia cu Daniel Dobre, psihologul sportiv, Andreas Hniatiuc, a dat un verdict clar pentru „Adevărul“, încă de acum câteva luni: „Aceste manifestări denotă un scurt circuit în relaţia cu antrenorul Daniel Dobre. Un antrenor trebuie să emană autoritate şi respect. Nu e cazul în relaţia Halep – Dobre din ce se vede la televizor. E clar că Halep scăpase de acest tip de comportament în relaţia cu Darren Cahill, fiindcă avea un respect uriaş pentru antrenorul australian. Cahill a reuşit să o şlefuiască pe Simona, să o facă numărul 1 mondial, dar şi campioană la Roland Garros. A fost evident că, sub comanda lui Cahill, Halep a progresat din toate punctele de vedere, mai ales mental. Repet, relaţia lor se baza, în primul rând, pe respect şi pe încredere. Halep are acum două variante. Fie îşi schimbă antrenorul, fie îşi schimbă percepţia despre el. Dacă l-a angajat pe Daniel Dobre, înseamnă că a considerat că acest om are nişte calităţi. Dacă e aşa, atunci trebuie să-l şi respecte, ceea ce, în acest moment, nu face. Iar dacă a ajuns la concluzia că Dobre nu e omul potrivit pentru ea, atunci trebuie să lucreze cu un om în care are încredere“.





Van Cleemput n-a trecut perioada de probă După despărţirea de Cahill la finalul anului 2018, „Simo“ s-a dus la Australian Open pe cont propriu şi abia din luna februarie, cu ocazia turneului Qatar Total Open, l-a luat în stafful ei pe belgianul Thierry van Cleemput. Chiar dacă la Doha constănţeanca a avansat până în finală, unde a fost învinsă de Elise Mertens, ea a renunţat imediat la Van Cleemput care n-a trecut perioada de probă. „Am încercat pentru o perioadă şi s-a încheiat. Am decis să punem stop din moment ce nu ne potrivim. E o persoană bună, un om foarte amabil, dar pe terenul de tenis nu există chimie între noi. Rămânem prieteni, e un om foarte bun“, şi-a explicat Halep decizia. La rândul său, belgianul a confirmat că nu o putea ajuta pe fostul lider mondial: „A făcut un turneu bun (n.r. – la Doha). Dar nu mi se potriveşte deloc. Nu sunt capabil să o ajut. Doream o perioadă de încercare, de antrenamente la Bucureşti, şi o perioadă de încercare la turnee, înainte de a deveni oficial antrenorul ei. Lucrurile au fost bune la turneu, dar, cum am mai spus, nu pot să o ajut şi nu mă tem să spun acest lucru. Nu-i pot oferi lucruri pe care nu le cunosc sau pe care nu ştiu să le fac. Ea face totul când e pe teren. Dacă joacă rău, nu e vina mea. Dacă joacă bine, nu e meritul meu. N-am abilitatea de a putea cu adevărat să mă implic, nu am armele“.





Chiar dacă sub comanda românului a câştigat Wimbledon, a fost mereu evident că Dobre nu se bucură de respectul şi încrederea Simonei, aşa cum s-a bucurat Darren Cahill.

