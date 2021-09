Halep, cădere abruptă în clasamentul câştigurilor din tenis în 2021! Emma Răducanu a bulversat şi acest top

Performanţele obţinute în acest an de sportiva britanică născută dintr-un tată român şi o mamă chinezoaică, turul patru la Wimbledon şi triumful de la US Open, i- au umplut conturile bancare şi au propulsat-o pe locul trei în topul celor mai mari câştiguri din tenis în 2021. Doar liderul WTA, Ashleigh Barty, şi campioana de la Roland Garros, Barbora Krejcikova, au reuşit să adune mai mulţi bani din premii decât Emma Răducanu în acest an.

Simona Halep, o prezenţă constantă în vârful acestei ierarhii în ultimele sezoane, a plătit tribut numeroaselor accidentări din acest an şi se află abia pe locul 34. cu 796.837 de dolari, la doar două poziţii în urma ei fiind Sorana Cîrstea, cu 767.769 de dolari.