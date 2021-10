Halep atacă, astăzi, semifinalele, la Moscova: Adversara ei e ciuca bătăilor în faţa româncelor

Iar asta pentru că adversara ei de astăzi, în sferturile de la Kremlin Cup, e grecoaica Maria Sakkari (26 de ani, 7 WTA). Aceasta e de câţiva ani pe un trend ascendent, în circuitul WTA. De altfel, locul pe care s-a clasat, la fiecare sfârşit de sezon, confirmă această ascensiune:

*2020: 22 WTA

*2019: 23 WTA

*2018: 41 WTA

*2017: 51 WTA

*2016: 98 WTA

Acesta e de departe cel mai bun sezon făcut vreodată de Sakkari. De altfel, în acest an, ea are două semifinale de Grand Slam, la French Open şi la US Open. Iar locul pe care îl ocupă acum, în ierarhia mondială, reprezintă clasarea ei cea mai bună din carieră de până acum.

Deşi joacă de ani buni în circuit, Sakkari o va întâlni, în premieră, pe Halep. În schimb, în ultimii ani, ea a avut mai multe dueluri cu celelalte românce din circuit. Şi a fost bătută pe bandă, după cum se poate vedea mai jos:

*2018 (Seul, hard): 6-3, 4-6, 4-6 cu Begu *2018 (San Jose, hard): 1-6, 0-6 cu Buzărnescu *2018 (Doha, hard): 2-6, 3-6 cu Cîrstea *2017 (Bol, zgură): 4-6, 0-6 cu Ignatik *2017 (Istanbul, zgură): 4-6, 2-6 cu Cîrstea *2016 (Madrid, zgură): 7-5, 4-6, 4-6 cu Ţig *2016 (Istanbul, zgură): 7-5, 6-1 cu Dinu -2016 (Miami, hard): 1-6, 3-6 cu Begu Bilanţ: 8 meciuri, 1 victorie, 7 înfrângeri

Meciul Halep - Sakkari va fi al patrulea găzduit, astăzi, de „Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace“. Cum primul duel al zilei va începe la ora 11.00, probabil, Simona şi Maria vor intra pe teren, după ora 16.30 (Digi Sport 2).

Învingătoarea meciului Halep - Sakkari va juca, în semifinale, sâmbătă, fie cu Sabalenka (2 WTA), fie cu Alexandrova (2 WTA).