Halep, primul antrenament după ce s-a vindecat de COVID-19: Mesaj pentru cei care nu cred în boală

Simona Halep a avut un 2020, per ansamblu, reuşit

Simona Halep mai are la dispoziţie 63 de zile până în momentul debutului la Australian Open 2021 (18 - 31 ianuarie).

La prima vedere, mai e mul până atunci, însă, având în vedere că fostul lider mondial a încheiat repede socotelile cu actuala stagiune, bifând ultima partidă la data de 4 octombrie, în optimile de la French Open, reluarea pregătirilor a început deja. Mai precis, începând de astăzi.

A fost şi primul antrenament pe care „Simo“ l-a efectuat după ce s-a vindecat de COVID-19. Cu acest prilej, constănţeanca de 29 de ani a acordat şi un interviu pentru Gabriel Morariu (Digi Sport), vorbind despre simptomele pe care le-a avut în izolare, dar şi despre criticile pe care le-a primit, după ce s-a fotografiat cu medicii de la „Matei Balş“.

Ce a spus Simona Halep?

*E prima zi în care mă antrenez 100%. Am avut o perioadă de 10 zile după COVID în care m-am recuperat. Am avut grijă pentru că am avut emoţii, nu ştiam la ce să mă aştept.

*N-am probleme de respiraţie şi sunt pregătită să încep pregătirile pentru noul an.

*Am avut febră, dureri de cap, dureri musculare, dar nu pentru o lungă perioadă de timp. Am trăit cu teamă zi de zi că o să se întâmple ceva, dar e bine că am trecut destul de uşor.

*Nu sunt de acord deloc cu ceea ce aud pentru că eu am crezut în această boală de la început. N-am avut vreun moment în care să spun că nu există.

*Cine nu crede, greşeşte din punctul meu de vedere. Mi-a părut rău de ce am auzit că s-a comentat la fotografia cu medicii de la „Matei Balş“.