Halep, analiză amănunţită: Simona a explicat cum stă înainte de French Open

Simona Halep a luat o pauză de 27 de zile, în ultima parte a sezonului de hard, în speranţa că, atunci când vor începe turneele de zgură, va fi într-o formă fizică optimă, fără probleme medicale.

Cel puţin deocamdată, accidentările nu-i mai dau bătai de cap Simonei. Din păcate, jocul reprezintă acum problema ei principală. Şi, după cum „Adevărul“ a scris aici, Halep se apropie de French Open 2021 (30 mai - 13 iunie), fiind în cea mai îngrijorătoare situaţie din ultimii ani.

După eliminarea de la Madrid, constănţeanca de 29 de ani a oferit mai multe declaraţii pentru BAtennis, tennis365.com şi gsp.ro. Concluzia Simonei? Ceea ce s-a văzut şi cu ochiul liber: are prea puţine partide pe zgură, înainte de French Open!

Ce a spus Simona Halep?

*Mertens a fost foarte puternică, s-a mişcat şi a lovit bine. N-aş spune că am jucat prost, dar am făcut câteva greşeli. Nu mă gândesc că trebuie să-mi apăr titlul la Roma, ci doar să mă recuperez şi să văd ce trebuie să îmbunătăţesc.

*Sunt mulţumită de jocul meu, chiar dacă mă grăbesc, uneori. Încrederea vine când câştigi jocuri şi am nevoie de asta. În meciul cu Mertens, a fost o luptă dură pe care nu am câştigat-o. Am făcut câteva greşeli, greşeli importante. Uneori, e nevoie de puţin ca să pierzi.

*Cu siguranţă, aş fi avut nevoie de mult mai multe meciuri, dar a fost cum a fost, cu accidentări, e greu să joc turnee, dacă nu sunt sută la sută.

*Partidele pe care le-am jucat aici însă, la Madrid, mi-au arătat că sunt la un nivel destul de bun. Nu mi-am pierdut foarte mult din joc, dar mental şi ca răbdare un pic se vede, mă grăbesc destul de mult şi fac unele greşeli pe care, în mod normal, nu le-aş face sau, în trecut, nu le făceam.

*Am simţit oboseală în setul al treilea cu Mertens, cred că s-a şi văzut, dar vine tot de la meciuri, n-am avut partide strânse anul acesta, grele, în care să pot să-mi depăşesc limita. Recuperarea e însă, sper eu, destul de rapidă, masaj, tratament şi alergare, pentru că aşa îşi revine corpul.