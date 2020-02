Halep are un 2020 extrem de profitabil: Câţi bani a câştigat Simona în doar trei turnee

Cu cât avansează în carieră, Simona Halep îşi alege cu o mai mare atenţie turneele la care se înscrie. Iar asta, în primul rând, într-o încercare de a se feri de accidentări şi pentru a-şi oferi răgazul necesar de a se reface după efort.

În 2020, constănţeanca de 28 de ani a fost singura sportivă din Top 10 WTA, aptă din punct de vedere fizic, care a sărit peste prima săptămână din an. „Simo“ a jucat primul meci abia la 14 ianuarie, la Adelaide, după care a fost învinsă în a doua apariţie pe teren, de Sabalenka.

Au urmat turneele de la Australian Open şi Dubai, unde Halep a strălucit cu adevărat. La Melbourne, s-a oprit în semifinale, iar în Emirate a câştigat, sâmbătă seară, trofeul cu numărul 20 din carieră.

Per ansamblu, în acest an, Halep are zece victorii în cele 12 partide jucate la simplu. Înfrângerile au fost cu Sabalenka la Adelaide şi cu Muguruza la Australian Open.

Înainte de Dubai Tennis Championships 2020, în ultimul clasament al banilor din acest sezon, publicat aici , Halep ajunsese la un total de 924.637 de dolari.

Cum triumful de la Dubai i-a adus un cec în valoare de 696.830 de dolari, în acest moment, Halep a ajuns la 1.441.603 de dolari! Adică, în medie, fiecare meci la simplu i-a adus puţin peste 120.000 de dolari în conturi!