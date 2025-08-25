Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcţiune de luni. Cât costă un bilet

Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcţiune de luni, cursele urmând să plece de la Casa Presei zilnic, între ora 10.00 şi ora 22.00, la intervale de 30 de minute.

„Publicul călător va putea utiliza linia turistică „Bucharest City Tour” pentru o plimbare prin câteva zone de referinţă ale Capitalei, începând de luni, 25.08. 2025”, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti.

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale STB SA, pe traseul: Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei”, Şos. Pavel Kiseleff, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei.

Linia turistică „Bucharest City Tour” va funcţiona zilnic, cu prima plecare de la staţia „Piaţa Presei” la ora 10.00, iar ultima – la ora 22.00. Autobuzele vor avea un interval de succedare de 30 de minute.

Un bilet de călătorie costă 70 de lei pentru 24 de ore de la momentul validării, iar preţul unei legitimaţii de călătorie pentru copiii cu vârsta între 7 şi 14 ani este 35 de lei.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de transport gratuit.

În perioada primăvară – toamnă, conform unui calendar anunțat anual de către Societatea de Transport București, orașul poate fi admirat de către turiști dintr-un autobuz supraetajat.

La fel ca în cazul tuturor liniilor turistice cu autobuze speciale care funcționează în marile capitale europene, și cele patru autobuze supraetajate care deservesc linia Bucharest City Tour parcurg centrul capitalei oferind turiștilor ocazia să admire multe obiective și locuri istorice ale Bucurestiului.

Autobuzele double-decker cu capacitate de 77 locuri sunt prevăzute cu ghid audio oferit în limba română, engleză și franceză.