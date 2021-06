Hagi şi Popescu, reacţii în scandalul biletelor Euro 2020: Cum au ajuns la tribuna a II-a

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a „reuşit“ să-şi mai dea un autogol, aducând politicienii în tribuna VIP-urilor, în timp ce fostele glorii ale fotbalului românesc au ajuns la tribuna a II-a , la meciul de duminică de pe „Arena Naţională“.

Subiectul a fost intens mediatizat şi, în ultimele ore, Hagi şi Popescu, foşti căpitani ai echipei naţionale, şi-au expus punctul de vedere pentru gsp.ro, care a publicat primele imagini cu modul în care au fost repartizate locurile la meciul Austria - Macedonia de Nord.

*Gică Popescu: Eu şi Gică Hagi am ales să stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro. În protocolul cu UEFA, s-a acordat o cotă-parte de 700 de bilete Primăriei. Atât! Ulterior, aceste 700 de bilete au fost împărţite, jumătate-jumătate, între Primărie şi Guvern. Şi am cumpărat pentru prieteni din cota Guvernului, toate erau la tribuna a II-a.

*Gheorghe Hagi: N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat.