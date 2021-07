Giovanni Becali, dezvăluiri din culisele transferului lui Cicâldău la Galatasary: „Ei erau în discuţii cu alţi jucători”

Vineri, echipa de pe malurile Bosforului s-a înţeles cu oltenii pentru transferul lui Alexandru Cicâldău (24 de ani), suma plătită fiind de 6 milioane de euro, Universitatea Craiova urmând să păstreze şi un procent de 20% dintr-un viitor eventual transfer.





Împreună cu Giovanni Becali, Cicâldău a ajuns deja în Turcia, acolo unde urmează să efectueze vizita medicală şi să semneze efectiv contractul, înţelegere care îi va asigura fotbalistului un salariu anual de 1,1 milioane de euro.





”A venit de nicăieri transferul, pentru că firma asta, Becali, nu se laudă înainte de a face ceva. Încă nu e realizat, jucătorul trebuie să treacă vizita medicală, după care va intra în pâine. E un jucător pe care îl cunoşteau, firma Becali l-a propus la momentul potrivit. Ei erau în discuţii cu alţi jucători, am realizat că poate şi el să concureze pentru acest post şi a fost ales. Orice jucător care ajunge la 24 de ani are nevoie să iasă într-un altfel de fotbal, Galatasaray rămâne Galatasaray. Au dat atâtea milioane pe el şi are un salariu bun, înseamnă că e pregătit. Se va integra, vorbeşte limba engleză, Galatasaray are câte un traducător pentru fiecare jucător. Transferul s-a făcut în câteva ore”, a declarat Giovanni Becali, la plecarea spre Turcia, citat de digisport.ro.