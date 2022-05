Gigi Becali, tiradă bulversantă cu „ţiganii civilizaţi“ şi cu ameninţări la adresa Guvernului cu AUR!

Gigi Becali a prins glas! Sau, mai bine zis, a dat volumul mai tare, în condiţiile în care, oricum, e o prezenţă constantă la televizor.

Acum însă, când FCSB a ajuns la 2 puncte de liderul CFR şi cu un joc mai bun, la ora actuală, patronul roş-albaştrilor şi-a redescoperit pofta pentru intervenţii televizate lungi în care să dea declaraţii bulversante.

Astăzi, Becali a vorbit la postul Pro Arena (fostul sport.ro) şi s-a dezlănţuit în momentul în care a fost întrebat despre stadionul pe care se va juca marele meci din ultima etapă, FCSB – CFR Cluj. Vorbim despre o partidă uriaşă care poate decide câştigătoarea titlului în România, în acest sezon!

În mod normal, FCSB ar fi găzduit această confruntare pe Arena Naţională. Care însă e indisponibilă în weekendul de 3-5 iunie, când se va juca FCSB – CFR Cluj, urmând să aibă loc aici festivalul de muzică, Saga.

Aşadar, FCSB e în căutarea unui stadion. Iar antrenorul Anton Petrea a spus că o variantă ar putea fi arena de la Buzău.

Gigi Becali însă a respins această soluţie şi a vorbit despre o posibilă disputare a meciului pe... Giuleşti! După care a pus tunurile pe ministrul Apărării, Vasile Dâncu (foto), pentru că acesta a respins prezenţa FCSB-ului pe stadionul din Ghencea. Asta deşi această arenă a fost modernizată din bani publici şi, în mod normal, orice echipă care plăteşte suma necesară închirierii ar trebui lăsată să joace acolo. Dâncu însă, probabil din dorinţa de a se pune bine cu fanii CSA Steaua, a spus că FCSB nu poate evolua în Ghencea.

Ce a spus Gigi Becali la Pro Arena?

*Cel mai important meci din campionatul România nu se poate juca la Buzău, pe un stadion vechi. Am băgat sute de milioane de euro în stadioane. Mă gândeam, nu vreau să supăr, să vorbesc cu Mustaţă (n.r- liderul galeriei FCSB), iar el să discute cu şefii de galerie de la Rapid ca să jucăm pe Rapid. Dacă ei se înţeleg, nu e niciun fel de problemă.

*De fapt, fanii Rapidului au duşmănie cu Dinamo. Rapidiştii au o galerie aşa cum sunt ei. Ţigani, ţigani, dar sunt civilizaţi oamenii. Mă gândesc să vorbească fanii noştri cu ei şi să încercăm asta.

*Giuleştenii pot arăta că vor spectacol fotbalistic, repară o anomalie. Dar, mai întâi, să se înţeleagă galeriile şi, după aceea, vedem. Ce-i interesează pe ei dacă vom câştiga campionatul? Să se înţeleagă galeriile. Să nu se spună că Becali vrea în Giuleşti. Şi promitem că nu facem sărbătoarea acolo, o mutăm (n.r. – în cazul în care FCSB câştigă titlul după meciul cu CFR Cluj).

*Eu nu mă mai supăr, nu mă mai enervez. Asta e România. Nu avem ce să facem. Singurul lucru care se poate face e implicarea în politică, schimbarea oamenilor politici. Dacă Dâncu este ministru... E fricos. Îţi e frică de galerie? Dâncu are şi interese cu CFR. Aşa am auzit. Are el bani acolo daţi. Aşa am auzit, un zvon. Dar asta nu contează.

*Fac cerere la Guvern şi la Parlament. Fac petiţie la Parlament ca să se ia poziţie. Bine, nu ştiu cu cine. O să vorbesc cu Simion (n.r. – George Simion, liderul AUR). E singurul cu care poţi face ceva, are curaj şi bărbăţie. Restul sunt fricoşi. Bine, şi ăştia de la PSD. Singurul partid care e patriotic e PSD.

*Ştii la ce mă gândeam? Să facem un protest şi să instigăm la neplata taxelor. Nu plătim. Toate societăţile mele şi ceilalţi români. Să nu mai plătim taxe şi impozite. Noi am dat banii, iar CSA (n.r. – CSA Steaua, echipa din liga a doua) cheltuie 2 milioane de euro. Am făcut cereri peste cereri (n.r. – pentru închirierea stadionului din Ghencea). Le e frică să dea un răspuns.