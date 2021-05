Gigi Becali şochează lumea fotbalului românesc: „Şumudică e noul antrenor al FCSB“ VIDEO

Gigi Becali a spus după pierderea campionatului că FCSB va rămâne, în continuare, un club unde Faci Ce Spune Becali. Doar că, din câte se pare, în viitorul sezon, cel care va executa ordinele patronului nu va mai fi Anton Petrea, ci Marius Şumudică!

„Vă pot spune că Toni Petrea n-a mai vrut să stea. I-am dat o zi să se răzgândească, a zis că nu se răzgândeşte şi atunci am luat legătură cu Şumudică, am rezolvat, am bătut palma, deci Şumudică va fi antrenorul. Peste două săptămâni, când încep pregătirea, va fi el“, a spus Becali, miercuri seară, într-o intervenţie telefonică la emisiunea Digi Sport Special, moderată de Vali Moraru.

Marius Şumudică (50 de ani) e perceput ca un duşman declarat al FCSB-ului din cauza trecutului său rapidist. Aducerea sa la clubul patronat de Gigi Becali va arunca în aer relaţiile şi aşa tensionate cu suporterii.

În ultimele sezoane, Şumudică s-a tot autopropus la FCSB, însă venirea sa pe bancă a fost oprită, de fiecare dată, de managerul Mihai Stoica tocmai din dorinţa de a le face pe plac suporterilor.

Şumudică a antrenat ultima dată în prima ligă din Turcia, la Rizespor, unde a rezistat doar şapte partide, între 25 ianuarie şi 4 martie. Bilanţul său: 0 victorii, 3 remize, 4 înfrângeri.

47 de meciuri a adunat Anton Petrea la FCSB: 28 de victorii, 8 remize, 11 înfrângeri. Golaveraj: 90-52.

VEZI ANUNŢUL FĂCUT DE GIGI BECALI LA DIGI SPORT