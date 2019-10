Gheorghe Hagi, despre şansele Simonei Halep la Turneul Campioanelor. Care crede că sunt avantajele româncei

În acest context, Gheorghe Hagi, unul dintre susţinătorii constanţi ai Simonei Halep, crede că poate să câştige competiţia de la Shenzhen.





Aşa că nu mai suntem să vorbim de Simona la început, acum ea e consacrată, experimentată, a devenit şi mai în vârstă puţin faţă de celelalte, are de toate acum. Ea are grijă de ea, ştie ce îi trebuie, e matură, e puternică aşa o văd eu, e puternică din toate punctele de vedere. Tot ce face ea îmi arată un sportiv foarte puternic”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit DigiSport.



„Am văzut-o foarte bine în primul meci, nu am văzut meciul doi. Dacă nu m-am uitat, nu a făcut bine. Am văzut-o în primul meci, a arătat foarte bine, e puternică, are experienţă. Când vorbim de Simona, vorbim de a deveni cea mai bună, adică să câştige (n.r. Turneul Campioanelor). Depinde de ea, depinde de momentul ei, ea deja e un sportiv cunoscut, puternic, la nivelul cel mai înalt, mondial.