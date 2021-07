Gabriela Ruse, în lacrimi la festivitatea de premiere! Ce a declarat câştigătoarea titlului WTA de la Hamburg

Românca a declarat că este foarte fericită pentru performanţa obţinută şi a ţinut să le mulţumească antrenorului, familiei şi fanilor săi.

“Este foarte greu pentru mine să vorbesc acum. Felicitări pentru Andrea. A fost o plăcere să joc împotriva ei în finală. Mulţumesc sponsorilor, copiilor de mingi, tuturor celor care au venit aici ca să mă susţină, şi celor veniţi din România”, a spus Ruse în engleză, după care a vorbit puţin şi în română: “Vă mulţumesc foarte mult, a însemnat foarte mult pentru mine că aţi venit astăzi şi m-aţi susţinut”.

Gabriela Ruse a continuat apoi în limba engleză. “Nu este uşor să lucrezi cu mine. Mulţumesc mult antrenorului meu, familiei mele. Sunt foarte fericită că am obţinut primul titlu aici la Hamburg. Şi eu am vorbit cu antrenorul meu după antrenament. I-am spus că vreau să joc cel mai bun tenis aici. Am câştigat, aşa că sunt foarte fericită”, a mai spus sportiva.

după ce a trecut în finală, 7-6 (6), 6-4, de Andrea Petkovic. Succesul de duminică îi permite sportivei de 23 de ani apropierea de Top 130 WTA, urmând ca de luni să fie pe locul 131 sau 132. Ea îşi depăşeşte cea mai bună clasare din carieră, locul 159 WTA. Elena-Gabriela Ruse, locul 198 WTA, venită din calificări, a câştigat primul său titlu WTA al carierei,. Succesul de duminică îi permite sportivei de 23 de ani apropierea de Top 130 WTA, urmând ca de luni să fie pe locul 131 sau 132. Ea îşi depăşeşte cea mai bună clasare din carieră, locul 159 WTA.

Traseul româncei la Hamburg FInala: Ruse - Petkovic (130 WTA) 7-6 (6), 6-4 Semifinale: Ruse - Yastremska (38 WTA) 2-6, 6-1, 6-4 Sferturi: Ruse - Collins (48 WTA) 6-4, 1-6, 7-5 Optimi: Ruse - Zaja (372 WTA) 6-2, 6-2 turul 1: Ruse - Teichmann (55 WTA) 7-5, 7-6 (1) Calificări turul 2: Ruse - Shinikova (222 WTA) 6-3, 6-3 turul 1: Ruse - Liang (265 WTA) 6-2, 6-1

