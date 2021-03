Federer, afectat de eliminarea timpurie de la Doha! Decizie radicală a elveţianului: "E mai bine pentru mine"

Elveţianul (6 ATPi) a fost al doilea favorit al turneului care se joacă în această săptămână la Doha, prima competiţiei oficială la care a participat după cele 14 luni de absenţă din circuitul profesionist. Federer a câştigat greu meciul din optimi (a avut tur liber în runda inaugurală) scor 7-6 (8), 3-6, 7-5, cu britanicul Daniel Evans (28 ATP), şi a fost învins în sferturi, scor 3-6, 6-1, 7-5, de georgianul Nikoloz Basilaşvili (42 ATP), într-o partidă în care a ratat o minge de meci.

Într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Roger nu şi-a ascuns satisfacţia că a reuşit să se întoarcă pe terenul de tenis, dar consideră că pregătirea sa fizică este deficitară. Drept consecinţă, sportivul a anunţat că a decis să se retragă de la următorul turneu la care era înscris, cel de la Doha.

"A fost minunat să revin în circuit, m-am bucurat de fiecare minut jucat din nou în Doha. Îi mulţumesc mult celei mai bune şi loiale echipe care m-a ajutat să ajung aici. Am decis că este mai bine pentru mine să mă întorc la antrenamente şi, ca urmare, am hotărât să mă retrag din turneul de la Dubai, de săptămâna viitoare. Am venit de atât de departe încât mă bucur că am putut juca două meciuri de trei seturi. Încă nu sunt sută al sută, văd asta, simt asta. Dar scopul este să fiu sută la sută pentru sezonul de iarbă", a scris jucătorul care va împlini 40 de ani în luna august.

Federer a anunţat deja că nu va participa nici la turneul Masters 1000 ATP de la Miami (Florida), programat la finalul acestei luni