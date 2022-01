Emma Răducanu a jucat cu dureri, apropiaţii spunându-i că ar fi trebuit să se retragă

S-a văzut că Emma Răducanu a fost incomodată pe parcursul meciului pe care l-a pierdut în faţa Dankăi Kovinic cu 4-6, 6-4, 3-6, pentru că avea probleme la mâna dreaptă având de multe ori momente în care nu se putea descurca în faţa adversarei. „A fost o provocare, cu siguranţă. În ultimele cinci zile, am fost împiedicată să mă antrenez normal şi n-am putut deloc să lovesc forehand-ul sau serviciul. Unii oameni din echipa mea mi-au sugerat să mă retrag. Am vrut să merg să lupt şi să văd cât de departe pot ajunge. Probabil sunt mai puternică decât credeam dacă am reuşit să trec prin atâta durere”, a spus Emma Răducanu, la finalul meciului.