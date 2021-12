Elaine Thompson-Herah şi Karsten Warholm, atleţii anului

Elaine Thompson-Herah a avut un an perfect, a câştigat trei medalii olimpice la Tokyo, la 100 de metri, 200 de metri şi cu ştafeta de 4x100m, în plus înregistrând şi cele mai bune performanţe ale sezonului pe cele două distanţe, 10:54, respectiv 21:53. ”Nu mă stresez, o iau pas cu pas. Am ajuns aproape de recordul mondial, deci orice este posibil în viitor”, a declarat sprintera pentru World Athletics. De partea cealaltă, Warholm a realizat una dintre cele mai tari performanţe din istorie într-o cursă în care 3 sportivi au alergat mai repede decât vechiul record mondial, norvegianul oprind cronomentrul în finala din Japonia la un incredibil 45:94 (400 metri garduri). ”Când am văzut timpul am crezut că este o greşeală. A fost o cursă intensă, ştiam că toată lumea mă hăituieşte. Dar am luptat până la linia de finiş”, a precizat nordicul. Şi titlurile pentru cei mai buni tineri au revenit tot unor alergători: Athing Mu (semifondistă de 19 ani, campioană olimpică la 800m şi la 4x400m la Tokyo) şi lui Erriyon Knighton (sprinter).

Cea mai bună poză din atletism din 2021 a fost aleasă fotografia lui Jean-Pierre Durand făcută la Jocurile Olimpice