El Clasico „hipnotizează“: Barcelona - Real Madrid se joacă diseară! Tot ce trebuie să ştii despre un meci colosal

Barcelona şi Real Madrid vor ajunge faţă în faţă, în La Liga, pentru a 179-a oară! Iar cine învinge, diseară (ora 21.00, Digi Sport), va trece în frunte la numărul derby-urilor câştigate, în condiţiile în care, în acest moment, fiecare formaţie are 72 de victorii în confruntările din campionat.





Pentru Real Madrid, El Clasico a devenit un coşmar în ultima perioadă: „Galacticii“ sunt fără victorii în ultimele şase derby-uri dintre care patru pierdute!





Cei mai buni marcatori din cele două loturi sunt, deloc surprinzător, Messi (Barcelona) şi Benzema (Real Madrid). Primul are 12 goluri în El Clasico, plus şase assist-uri, în timp ce francezul are, de asemenea, 12 reuşite, însă doar o singură pasă decisivă.





Marele absent al întâlnrii va fi Eden Hazard (Real Madrid), cel care va rata meciul de pe „Camp Nou“ din cauza unei accidentări.





În rest, derby-ul vine într-un moment în care cele două rivale merg bară la bară în campionat: Barcelona e pe primul loc cu 35 de puncte, însă Real Madrid, locul 2, are şi ea acelaşi număr de puncte după 16 partide disputate.





Iată ce au făcut cele două formaţii în ultimele lor cinci partide în toate competiţiile:





Barcelona





*2-2 cu Real Sociedad (deplasare, La Liga)





*2-1 cu Inter Milano (deplasare, Liga Campionilor)





*5-2 cu Mallorca (acasă, La Liga)





*1-0 cu Atletico Madrid (deplasare, La Liga)





*3-1 cu Borussia Dortmund (acasă, Liga Campionilor)





Bilanţ: 4 victorii, 1 egal





Real Madrid





*1-1 cu Valencia (deplasare, La Liga)





*3-1 cu Club Brugge (deplasare, Liga Campionilor)





*2-0 cu Espanyol (acasă, La Liga)





*2-1 cu Alaves (deplasare, La Liga)





*2-2 cu PSG (acasă, Liga Campionilor)





Bilanţ: 3 victorii, 2 egaluri