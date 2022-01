Declaraţie surprinzătoare a lui Halep, după victoria dramatică din sferturile Melbourne Summer Set 1: N-am crezut că pot câştiga

În interviul oferit după meci, Simona Halep a recunoscut că nu credea că poate câştiga partida, pe care a dominat-o până la jumătatea setului secund.

„A fost foarte greu, trebuie să recunosc. N-am crezut că pot câştiga acest meci, dar am luptat până la capăt, sunt mândră de asta. A jucat incredibil, a luptat pentru fiecare minge, până la final. Mă bucur că am fost puţin mai puternică la final. Nu, nu am jucat bine astăzi. Am luptat cu mine astăzi, a fost greu să-mi controlez emoţiile. Ea m-a adus într-o astfel de situaţie, a fost greu să gestionez momentul, dar, dacă vrei să câştigi, nu trebuie să renunţi şi mă bucur că nu am făcut-o”, a declarat Simona Halep la finalul partidei.

Halep va evolua în penultimul act cu chinezoaica Qinwen Zheng, locul 126 WTA, venită din calificări, care a trecut, în sferturi, cu scorul de 7-6 (1), 7-6 (5), de croata Ana Konjuh, locul 67 WTA.