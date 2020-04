De la „zeiţa“ Blanka Vlasici la Pau Gasol. Sportivii pentru care amânarea JO pentru 2021 devine o şansă nesperată

Întreaga lume duce o bătălie dură în aceste săptămâni cu invizibilul COVID-19. Sportul suferă „cot la cot“ cu toate sectoarele societăţilor, iar cea mai importantă competiţie sportivă a anului a căzut deja „victimă“, fiind amânată pentru perioada 23 iulie - 8 august 2021. Consecinţele sunt majore, din punct de vedere al calendarelor competiţionale, din perspectivă financiară şi logistică. Cei care vor să vadă partea plină a paharului se gândesc că amânarea Jocurilor Olimpice reprezintă o şansă în plus de a se recupera la timp pentru unii sportivi ce ar putea ţine prim-plan-ul la întrecerea olimpică. Dacă ne gândim la sportivi precum Pau Gasol sau Blanca Vlasici, fanii ar putea câştiga o ultimă întâlnire la Jocuri cu nume uriaşe ale peisajului sportiv.

1. Pau Gasol, o a cincea prezenţă la Jocurile Olimpice?

Legendarul baschetbalist spaniol Pau Gasol împlineşte 40 de ani în această vară, pe 6 iulie. Şi va avea 41 de ani când va avea loc a 32-a ediţie a Jocurilor Olimpice. Cu toate acestea, selecţionerul Spaniei, Sergio Scariolo, a declarat că este mai simplu pentru sportiv să meargă la Tokyo după amânarea întrecerii. „În acest moment, Pau Gasol are şanse mai mari. Un an în plus, cu un sezon în plus, înseamnă că el s-ar putea apropia de forma de vârf pentru Jocurile Olimpice“, a explicat Scariolo pentru publicaţia spaniolă „Marca“:

Explicaţia este simplă: Pau Gasol se luptă cu o accidentare la piciorul stâng încă din martie 2019. Starul spaniol a fost operat, însă nu a reuşit să se recupereze conform aşteptărilor, iar în noiembrie 2019 echipa Trail Blazers, cu care avea o înţelegere pe un singur sezon, a renunţat la serviciile sale, fără ca Pau să fi jucat vreun meci pentru aceştia. Sportivul a accentuat în aceste zile că este hotărât să îşi reia cariera, revenirea în NBA rămânând prioritară pentru el. Totuşi, în acest moment Pau Gasol ia în calcul şi o posibilă întoarcere în campionatul Spaniei, la Barcelona. „Voi încerca să ajung la Jocuri, dar pentru asta trebuie să îmi întăresc glezna. Voi face tot ce se poate şi păstrez o atitudine pozitivă“, a declarat Pau Gasol pentru „Marca“.

La Tokyo, Pau Gasol ar înregistra a cincea sa participare la Jocurile Olimpice: în 2004 a fost cel mai bun marcator al turneului olimpic - deşi nu a urcat pe podium, în 2008 şi 2012 a câştigat medalii de argint, iar în 2016 - bronz. În 2012, Pau Gasol a fost portdrapelul delegaţiei Spaniei la Londra.

2. Blanka Vlasici, înapoi în competiţie după cinci ani?

Un veritabil star al atletismului şi figura dominantă la săritura în înălţime în a doua jumătate a anilor 2000, Blanka Vlasici a trimis o scrisoare către Comitetul Olimpic din Croaţia prin care anunţa că va rata Tokyo 2020, cu doar câteva zile înainte ca întrecerea să fie amânată. Sportiva de 36 de ani explica la momentul respectiv că nu este refăcută după accidentarea la tendonul lui Ahile care a ţinut-o departe de competiţii după bronzul de la Rio 2016.

Site-ul IAAF a publicat însă şi o declaraţie fermă a tatălui şi antrenorului Blankăi Vlasici, Josko: „Se simte din ce în ce mai bine. Osul nu mai este inflamat, tendonul lui Ahile încă nu este foarte bine, dar starea generală de sănătate a Blankăi e mult mai bună şi a revenit la antrenamente. În acest moment nu se pune problema ca ea să sară constant 2,00 m şi nu dorim să riscăm să pătăm un renume, dar ea va putea sări 2,00 m în 2021. Ea îşi va continua cu siguranţă cariera.“

Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice din 2008, la Beijing, Blanka Vlasici a ratat Jocurile Olimpice de la Londra (2012) tot din cauza unor probleme la tendon, dar a revenit la Rio, în 2016, cu un bronz.

3. Timp de refacere pentru #1 din badminton

Liderul mondial din badmintonul masculin, Kento Momota, poate profita şi el de amânarea Jocurilor Olimpice, după ce la începutul acestui an, în inuarie, a fost victima unui accident de maşină în Malaisia. Japonezul a fost spitalizat patru zile şi ar fi trebuit să stea departe de competiţii cel puţin două luni, până la finalul lui martie.

Kento Momota a fost într-o formă de zile mari în 2019, câştigând 11 turnee internaţionale. El a ratat însă Jocurile Olimpice din 2016, de la Rio, fiind suspendat într-un caz de pariuri ilegale. Astfel, misiunea sa pentru Jocurile de la Tokyo este să se revanşeze în faţa fanilor săi şi să aducă Japoniei primul aur din istorie în acest sport.

4. Kevin Durant scapă de apăsarea recuperării contra-cronometru



Kevin Durant, unul dintre starurile din NBA care era aşteptat să participe la Jocurile Olimpice, devenise incert pentru competiţia din vară, din cauza problemelor de la tendonul lui Ahile. Chiar dacă echipa Statelor Unite are o bază de selecţie impresionantă, baschetbalistul de 31 de ani de la Nets ar fi fost o pierdere importantă în cazul în care ar fi ratat la limită recuperarea.

5. Cursă pentru istorie la taekwondo

Medaliată cu aur la ultimele două ediţii ale Jocurilor Olimpice (2012 şi 2016), britanica Jade Jones, în vârstă de 27 de ani, speră să stabilească un record absolut în sportul său, prin câştigarea unei medalii la trei ediţii ale întrecerii supreme.

Jade Jones se accidentase însă la final de februarie: a suferit o ruptură de ligamente la genunchi la o competiţie din Suedia. De aceea, în momentul în care lucrurile vor reintra în normal, Jade Jones va putea pregăti mai liniştită apărarea celor două titluri olimpice câştigate la Londra şi Rio, la categoria 57 kg.

6. Speranţe pentru prima medalie olimpică a Indiei la atletism

Campionul Asiei la aruncarea suliţei, Neeraj Chopra, în vârstă de 22 ani, s-a declarat uşurat după amânarea Jocurilor Olimpice. Chopra visează să câştige prima medalie olimpică la atletism pentru India, însă a ratat întreg anul 2019 din cauza unei accidentări la cotul braţului de aruncare.

Chopra a vorbit sincer pentru agenţia de presă Reuters: „Probabil că după operaţia pe care am suferit-o nu aş fi fost sută la sută pregătit (n.r. - Chopra a luat startul într-un singur concurs începând cu septembrie 2018, însă acolo şi-a îndeplinit baremul olimpic). Vreau să fiu mai pregătit pentru Jocuri decât aş fi putut fi dacă s-ar fi ţinut în acest an. Nu am avut timp să mă gândesc deloc la tehnică, având în vedere că toate eforturile s-au concentrat pe recuperare“.

Controversă: sunt avantajaţi sportivii dopaţi?

Un calcul simplu arată că un număr semnificativ de sportivi care nu ar fi putut concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo în această vară din cauza suspendărilor primite în cazuri de dopaj vor deveni eligibili pentru întrecerea de anul viitor. Şi asta pentru că suspendările dictate expiră.

Reuters a publicat la finalul lunii martie punctul de vedere al preşedintelui USADA - forul antidoping din Statele Unite: „Acest aspect a fost semnalat de agenţii antidoping din 21 de ţări. Este unul dintre multele aspecte asupra cărora va trebui să reflectăm cu atenţie acum, când Jocurile Olimpice au fost amânate.“

Specialişti în domeniu se tem că sportivii care au ispăşit pedepsele vor avea câştig de cauză în instanţă dacă nu vor fi lăsaţi să concureze, iar în caz contrar, sportivi ce nu ar fi dreptul de a participa la JO de la Tokyo se vor lupta dintr-o dată pentru medalii.