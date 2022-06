David Popovici, un fenomen: Cine îl inspiră şi ce a spus despre România în faţa presei mondiale

După triumful în finala de luni seară, David Popovici a vorbit într-o conferinţă de presă. În care, mai întâi, a descris cum a decurs victoria sa: „Am avut o cursă foarte bine gândită, ne-am pregătit foarte bine pentru ea, m-am odihnit bine înainte, cred că şi asta contează. Suntem oameni obişnuiţi care fac lucruri extraordinare. Aşa îmi place să cred“.





Mai departe, românul a dezvăluit cine sunt oamenii care îl inspiră în carieră: „Camelia Potec e campioana noastră olimpică, am fost inspirat de ea, cu siguranţă. Apoi, e Ian Thorpe. Pe care l-am întâlnit chiar aici, acum două zile. El mi-a şi dat acum medalia. A fost o onoare să-i strâng mâna de pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, înainte de a asculta imnul naţional“.