Darren Cahill vrea să antreneze un alt român: Mă rog să mă sune când îşi va căuta un antrenor!

Cahill a avut o postare măgulitoare la adresa lui Teo Cercel, preparatorul fizic al Simonei Halep, şi a soţiei acestuia, Alina Tecşor. "Cei doi raman in istorie ca o familie ce se impune ca una dintre cele mai bune din tenisul mondial. Alina Tecsor munceste pentru Federatia Romana de Tenis si a reusit sa puna pe picioare un grup uimitor ca antrenor si capitan al echipei de Fed Cup in ultimii 10 ani. Sotul ei, Teo Cercel, munceste ca antrenor pentru federatie si este omul din spatele atletei care este Simona Halep de mai bine de 10 ani. Stanca! O echipa si o familie pe cinste! Tanarul David loveste puternic mingea de tenis si ma rog sa ma sune atunci cand isi va cauta un antrenor, peste cativa ani cand va merge in circuitul ATP. Multe imbratisari familiei si felicitari pentru tot ce au realizat!", a scris Cahill pe o reâea socială.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: