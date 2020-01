Darren Cahill, încântat după ce a văzut o capodoperă de meci: Ce a postat după victoria lui Federer

Un proverb spune că un „leu bătrân e tot un leu“, iar Roger Federer (3 ATP) e o dovadă vie în acest sens!

Astăzi dimineaţă, elveţianul de 38 de ani, aproape într-un picior, a făcut un meci formidabil cu americanul Tennys Sandgren (100 ATP), salvând şapte mingi de meci, înainte de a câştiga cu 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3 după trei ore şi 28 de minute.

Acest spirit de luptă pe care a arătat-o Federer, încă o data, l-a impresionat pe Darren Cahill, care a avut o postare pe Twitter: „Un campion găseşte mereu o cale! Bravo RF (n.r. – Roger Federer). O revenire incredibilă“.

Champions find a way. Well done RF. A remarkable comeback.