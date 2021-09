CTP, răspuns ferm: „Emma Răducanu? Să o iubim, dar româncă nu e!“. De ce o admiră pe campioana de la US Open

Emma Răducanu e în centrul atenţiei, la nivel global, în ultimele ore, după victoria ei senzaţională de la US Open.

Având în vedere că s-a născut în Canada, dintr-un tată român şi o mamă chinezoaică, iar acum reprezintă Marea Britanie, unde s-a mutat cu familia de la vârsta de 2 ani, Emma e subiectul unor dezbateri în mai multe ţări. De pildă, în România, mulţi încearcă să promoveze ideea că Emma e româncă, iar succesul ei aparţine de sportul românesc! De altfel, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) s-a şi grăbit să posteze un mesaj de felicitare la adresa campioanei de la US Open.

Într-o intervenţie la Digi24, Cristian Tudor Popescu, un împătimit al tenisului, a tranşat acest subiect, spunând, clar, că Emma Răducanu nu poate fi considerată o româncă, iar succesul ei în tenis n-are nicio legătură cu ţara noastră. Ceea ce nu înseamnă însă că nu o putem aprecia, la fel ca orice alt sportiv de mare valoare.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu?

*Să nu mai facem astfel de apropieri, cu Hagi, cu Simona Halep şi cu Emma Răducanu. Sigur că da, o iubim, dar haideţi s-o iubim pentru ce joacă, pentru cum este ea ca om. Şi este extraordinară! Nu pentru faptul că e româncă, că nu e! Tatăl ei este român. Atât. Să vă spun ceva care n-o să vă placă, dacă nu se năştea în Canada şi nu trăia în Anglia, ci lucrurile astea se întâmplau în România era foarte puţin probabil ca Emma Răducanu să fie unde este astăzi, să ridice trofeul de la US Open.

*Pentru că accidente fericite precum Simona Halep se întâmplă foarte rar. Dacă era în România nu ştiu ce făcea. Să fim serioşi. Nici nu mai contează ce naţionalitate are o jucătoare. Nici n-are rost să ne mai gândim. Sunt vreo şase ţări, România, China, Filipine, Ecuador, Canada, Marea Britanie, toate la un loc.

*Nu mai are rost în ziua de azi să iubeşti pe cineva, să-ţi placă de cineva foarte mult pentru că «e de-al nostru». Nu, îţi place pentru că joacă extraordinar, pentru că e un om extraordinar. Nu înseamnă că trebuie să îmi placă o jucătoare cu nume românesc mai mult decât o alta.

*Ar trebui să ne dezobişnuim de obiceiul ăsta, să nu ne mai amăgim. E o amăgire asta, «o româncă de-a noastră a câştigat, extraordinar». Este victoria ei, e meritul ei şi n-are nicio treabă cu noi. Noi nu suntem mai puţin hoţi în conducerea acestei ţări, mai puţin imbecili, mai puţin escroci şi megalomani în conducerea României, conducerea aleasă de acest popor, dacă Emma Răducanu a câştigat la US Open şi noi ne imaginăm că este o româncuţă de-a noastră.