CTP explică retragerea lui Barty: „A dus o viaţă inumană!“. De ce a amintit şi de Djokovici

Cristian Tudor Popescu, un împătimit al tenisului, crede că retragerea prematură a lui Barty are o legătură directă cu sacrificiile uriaşe pe care trebuie să le facă sportivii în ziua de astăzi. Şi nu doar pentru o scurtă perioadă, ci ani buni! Asta în cazul celor care vor să atingă marea performanţă.

De asemenea, în dialog cu gsp.ro , reputatul comentator a remarcat că, odată cu retragerea lui Barty, tenisul mondial se loveşte de o situaţie tristă: liderul WTA s-a lăsat de sport, iar cel ATP, Novak Djokovici, n-are nici el drept de joc în foarte multe turnee.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu?

*Este un moment istoric în tenisul din toate timpurile! M-am gândit şi nu găsesc decât un singur exemplu asemănător ca moment, nu ca motivaţie. Cel al lui Bjorn Borg. El s-a retras la 26 de ani, fiind, la fel ca Barty, în culmea gloriei.

*La Borg a fost vorba de o epuizare nervoasă, dusă dincolo de limitele suportabilului. Borg nu a putut să facă faţă tensiunii pe care trebuia s-o îndure în fiecare zi a vieţii lui, de la o vârstă fragedă. Până la acel moment, câştigase 11 titluri de Grand Slam, avea nişte cifre care nu au fost depăşite nici astăzi.

*Până la Barty asta a fost filozofia în tenisul masculin şi cel feminin. Îţi dedicai viaţa activă acestui efort, uneori inuman. Stai departe de familie luni întregi, eşti plecat de lângă familie şi prieteni, stai ore întregi să te antrenezi şi renunţi la multe.

*Mare lucru nu faci câtă vreme eşti o mare jucătoare sau un mare jucător. Nu ai timp să citeşti, să vezi nişte spectacole. Ai prea puţin timp să trăieşti alte experienţe cu alţi oameni. Altfel nu se poate să câştigi Wimbledon, Roland Garros sau Australian Open. Trebuie să duci această viaţă inumană!

*Barty vine cu acest model surprinzător, dar cât se poate de uman şi acceptabil. Aproape că am putea spune că «Nu ne-am gândit că se poate şi aşa».

*Să ne gândim ce se întâmplă în tenis. Cei mai buni jucători din lume, Djokovic şi Barty, nu joacă. Sunt două exemple de mari jucători de tenis care pun ceva mai presus decât tenisul, înainte să li se sfârşească marile cariere.

*Ea (n.r. - Ashleigh Barty) spune «Da, am realizat tot ceea ce mi-am propus, am câştigat 3 mari turnee de Grand Slam, pe hard, zgură şi iarbă, am câştigat şi alte turnee, am 25 de ani şi nu vreau să mai duc viaţa în care tenisul îmi ia tot. Vreau să trăiesc şi pentru altceva pe acestă lume».

*În fond, ce refuză Barty? Refuză principiul consumului. Un sens fundamental al vieţii e să consumi cât mai mult. Iar asta presupune consumul omului, să arzi până la capăt. Barty nu vrea să se consume până la capăt în tenis. Consideră că viaţa înseamnă mai mult decât tenisul. Ceea ce propune Barty e dincolo de tenis. E un alt mod de a fi, de a trăi în societatea noastră. E un alt model uman.