Cristina Neagu, interviu exploziv: „Abia am luat banii pe iulie! La Europene să nu va bazaţi pe mine“

Cristina Neagu (32 de ani) a făcut un meci excelent, joi seară, marcând de 11 ori în poarta celor de la Rostov, însă, în ciuda acestei prestaţii stelare, CSM a fost învinsă, acasă, de formaţia rusă, scor 22-27.

După meci, vorbind pentru Telekom Sport şi Digi Sport, cele două posturi care au transmis această confruntare din prima fază a grupelor Ligii Campionilor, interul-stânga a oferit declaraţii incendiare.

Mai întâi, s-a plâns de situaţia financiară haotică de la CSM Bucureşti, iar apoi s-a referit şi la echipa naţională care va juca la Europeanul găzduit de Danemarca, între 3-20 decembrie.





Neagu a avertizat că, din cauza problemelor de la genunchi, dar şi a faptului că a avut COVID-19, e departe de forma ei optimă şi, drept urmare, nu poate căra echipa naţională după ea în turneul final din Danemarca, fiind nevoie de aportul grupului pentru ca România să aibă un turneu reuşit.

Ce a spus Cristina Neagu?

*E şi această problemă a restanţelor salariale. Abia astăzi am primit primul salariu în acest sezon, pe luna iulie. Lucrurile se adună, s-au adunat şi lunile acestea de restanţe. Cred eu că, per total, echipa a făcut o figură frumoasă în Liga Campionilor. Am pierdut astăzi, într-adevăr, însă suntem pe locul doi în grupă. Ne batem în continuare la primele două locuri, cu şanse reale de a merge direct în sferturile de finală ale competiţiei, aşa că suntem în cărţi.

*Din moment ce în a doua parte a lunii noiembrie primeşti abia primul salariu din sezon, îţi dai seama că nu te simţi bine. Am încercat de fiecare dată să venim la antrenament, să ne antrenăm cât putem de bine, să fim profesioniste.

*Sincer, cred că o echipă care are pretenţii să meargă în Final Four-ul Ligii Campionilor şi care îşi doreşte să se bată pentru trofeul Ligii Campionilor, trebuie să-şi respecte jucătoarele şi să le plătească la timp. E o problemă pe care nu putem să o ascundem în cadrul echipei, însă am încercat în fiecare zi, toate fetele au încercat, să vină la antrenament şi să dea ce au mai bun.

*Nu ştiu dacă e neapărat o scădere de formă. S-a acumulat şi oboseală. Eu cel puţin, în ultimele două luni, n-am reuşit aproape deloc să mă antrenez cu echipa. Am trei antrenamente de handbal în ultimele două săptămâni, am avut numai probleme, cumva minore, de sănătate, după ce am avut şi COVID-19...

*Cristina Neagu abia îşi revine după o perioadă foarte grea pentru ea. Am avut două luni groaznice. Am fost poate la 40-50 % din potenţial, ca şi astăzi. Cred că potenţialul meu e mult mai mare de atât. Însă nu sunt robot, am şi eu nevoie de antrenamente şi de meciuri ca să ajung la o formă foarte bună. Aşa că România trebuie să se bazeze, în primul rând, pe o echipă închegată la acest Campionat European şi nu pe mine. 7

*Eu îmi fac treaba însă cred că fiecare componentă a echipei trebuie să-şi facă treabă. Cred că toate fetele care sunt convocate trebuie să înţeleagă că echipa naţională înseamnă altceva. Să-şi asume responsabilitatea, despre asta e vorba până la urmă. Va fi interesant să vedem la ce nivel se află echipa României.

Programul României la Campionatul European

*3 decembrie, ora 19.00: România-Germania

*5 decembrie, ora 17.00: Polonia-România

*7 decembrie, ora 21.30: România-Norvegia