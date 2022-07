Cristi Bălgrădean resemnat la finalul partidei cu Pyunik: "Ăsta e fotbalul. Am avut şi ghinion"

Bălgrădean a fost resemnat după eliminarea ruşinoasă a clujenilor din Liga Campionilor. El este de părere că CFR Cluj putea să pună capăt emoţiilor încă din prima repriză.

”Dacă în prima repriză conduceam noi cu 2-0 sau 3-0 nu s-ar fi mirat nimeni! Aşa... Ăsta e fotbalul! Am avut şi ghinion. Am primit primul gol în minutul 90, iar al doilea în 118. Tuturor ne pare rău!”, a declarat Bălgrădean la Digisport.

În prima repriză Pyunik a marcat la singura ocazie importantă. Portarul gazdelor a dezvăluit că nu a putut respinge mai bine mingea la faza golului doi. Legat de penalty-uri, Bălgrădean a declarat că este o loterie, se poate întâmpla să şi ratezi.

”A venit mingea urât, am respins-o cât am putut. Nu ştiu dacă puteam să fac mai multe, să o resping peste poartă. Acolo am putut să o resping. La penalty e o loterie, se întâmplă să ratezi. Au ratat jucători mult mai mari decât noi. Toată lumea se aştepta să mergem mai departe, noi voiam şi trebuia să mergem cu orice preţ mai departe. Din păcate, ăsta este fotbalul. Am luat două goluri în minutele 89 şi 119.”, a adăugat portarul CFR-ului.

Cristi Bălgrădean a mai precizat că urmează ca echipa să analizeze mâine ce s-a întâmplat pe teren şi este decizia antrenorului dacă unii jucători nu vor mai prinde primul 11.

”Nici nu ştiu cine o să doarmă în seara asta. Mâine o să analizăm ce s-a întâmplat astăzi. Antrenorul decide dacă unii jucători nu mai prind primul 11. Cu siguranţă cred că clubul depindea de aceşti bani din Champions League, dar nu cred că va fi sfârşitul clubului aici”, a mai spus Cristi Bălgrădean la finalul partidei.

CFR Cluj a fost eliminată de Pyunik Erevan după ce oaspeţii au revenit în joc de două ori cu goluri marcate în minutele 89 şi 119. La loviturile de departajare, CFR Cluj a pierdut cu scorul de 4-3, după ratările lui Petrila şi Camora. Următoarea destinaţie în cupele europene pentru formaţia antrenată de Dan Petrescu este Conference League, acolo unde CFR Cluj o va înfrunta pe Inter Club d'Escaldes.