Cornel Dinu, exploziv: S-a dezlănţuit la televizor după „măcelul“ de la Craiova

Iar asta pentru că trupa pregătită de Laurenţiu Reghecampf n-a avut milă cu ultima clasată din Liga I. La care a fost instalat excentricul Ionuţ Chirilă (55 de ani) de patru etape.





Ca de obicei, în momentul numirii sale în funcţie, Chirilă a promis marea cu sarea. Acum, după patru runde, bilanţul său la Clinceni arată aşa: 1 egal, 3 înfrângeri, golaveraj: 4-11! Iar luni seară, Academica a fost sfâşiată de Craiova, pierzând cu 0-5! După acest ultim rezultat, Cornel Dinu, prezent în studioul Telekom Sport, l-a făcut praf pe antrenorul Clinceniului.





Ce a spus Cornel Dinu?





Chirilă a văzut alt meci. Nu e el de vină. De vină e... E un delir ce vorbeşte, dar nu e el de vină...





*Uitaţi-vă la diferenţa dintre Reghecampf, câtă precizie, exactitate în ce spune, şi turuiala asta a antrenorului Clinceniului. O mare greşeală e schimbarea lui Poenaru (n.r. - Ilie Poenaru, care a plecat de la Clinceni la Gaz Metan). Să te apuci să spui că ai jucat fantastic 15 minute, înseamnă că nu te-ai uitat la meci!





*Nu poţi să te duci să joci la Craiova şi să joci, nu ştiu dacă poţi spune ostentativ, într-un 4-4-2 deschis, care duce la un raport al ocaziilor de 11-2 pentru Craiova. Cine-l ia în serios pe Chirilă?





Ce a spus Ionuţ Chirilă după 0-5 cu Craiova?





*Nu-mi explic cum am jucat excepţional 15 minute, am controlat jocul, apoi am căzut. Nu prevedea nimeni acest dezastru. În loc să murim ca un bolnav de cancer, uşor-uşor, noi am făcut infarct. Parcă ne-a împuşcat cineva din elicopter.





Nu poţi să ai 15 minute o posesie excepţională, apoi să nu exişti. Un rezultat normal, diferenţă de valoare clară. Am spus, Craiova poate alinia trei echipe de play-off. Am pierdut mijlocul terenului. Le-am spus ca să avem o şansă azi, trebuie să avem o circulaţie superioară meciurilor trecute. Dacă reuşeam, puteam duce jocul. Am reuşit asta 15 minute.





Liga I, etapa a 12-a

Vineri

Gaz Metan - Dinamo 2-1

Sâmbătă

Sepsi - Voluntari 1-2

FCSB - Mioveni 3-0

Duminică

FC Argeş - Farul 2-1

UTA - „U“ Craiova 1-0

Rapid - CFR Cluj 2-0

Luni

Botoşani - Chindia 0-0

CS U Craiova - Clinceni 5-0

Clasament 1. CFR Cluj 12 10 0 2 17-8 30 2. FCSB 12 7 3 2 23-11 24 3. Voluntari 12 8 0 4 17-13 24 4. Botoşani 12 6 5 1 12-8 23 5. CS U Craiova 12 7 1 4 22-10 22 6. Rapid 12 6 3 3 15-9 21 7. UTA 12 5 5 2 12-8 20 8. Farul 12 5 3 4 15-8 18 9. FC Argeş 12 5 3 4 10-7 18 10. Chindia 12 3 5 4 8-8 14 11. Gaz Metan 12 3 2 7 10-15 11 12. Mioveni 12 3 2 7 6-16 11 13. Sepsi 12 1 7 4 10-13 10 14. „U“ Craiova 12 2 3 7 8-14 9 15. Dinamo 12 2 1 9 10-28 7 16. Clinceni 12 0 3 9 9-28 3

*Primele şase clasate, la finalul sezonului regulat, merg în play-off, iar locurile 7-16 ajung în play-out.