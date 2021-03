Cornel Dinu a ajuns pe masa de operaţie! Motivul pentru care a avut nevoie de o intervenţie chirugicală

"Procurorul" ar fi trebuit operat încă de vineri, dar intervenţia a fost amânată din cauza faptului că foloseşte anticoagulante.

Înainte de operaţie, considerată una de rutină, Dinu a avut puterea să glumească. "L-am întrebat pe profesorul Miron (medicul care a efectuat intervenţia) cât durează şi mi-a răspuns «Cât o repriză, Mister, la câte reprize ai jucat tu nici n-o simţi»… Ce să fac, asta e… Am fost eu operat pe inimă, am avut sternul tăiat şi cusut cu sârmă, trei luni m-a durut în fiecare secundă şi am supravieţuit” a declarat Cornel Dinu, pentru Fanatik.

Conform Telekomsport, postul de televiziune unde Cornel Dinu este analist, operaţia a avut loc la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias şi a fost un succes.