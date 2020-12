Colţescu, trimis la reeducare de Webo: Discurs acid al camerunezului în presa turcă VIDEO

Ancheta UEFA privind incidentul care a întrerupt partida PSG - Istanbul Başakşehir e în derulare şi, în acest moment, brigada din România e vizată de acuze de rasism, în timp ce delegaţia turcilor trebuie să dea socoteli pentru că i-a făcut „gypsy“ (n.r. - ţigani) pe români.

Dacă despre această a doua situaţie s-a vorbit extrem de puţin, iar asta pentru că arbitrii din România au refuzat să facă orice fel de comentariu pe marginea celor întâmplate la Paris, spunând că regulamentul UEFA nu le permite acest lucru, în schimb, turcii continuă să vorbească despre rasism.

În ultima săptămână, antrenorul celor de la Istanbul Başakşehir, Okan Buruk, atacantul Demba Ba şi secundul Pierre Webo au avut mai multe apariţii media în care, mai ales ultimii doi, au insistat că au fost victima unui episod rasist.

Această idee a fost reluată acum de Pierre Webo, care a acordat un interviu pentru turcii de la Haber Global. Declaraţiile secundului de la Istanbul Başakşehir au fost preluate de Digi Sport şi pot fi citite în rândurile de mai jos.

CE A SPUS PIERRE WEBO?

*E frumos să fii un simbol împotriva rasismului. Cel de-al patrulea oficial (n.r. - Sebastian Colţescu) nu trebuie să-şi ceară scuze. Îl las să se gândească la ce a făcut, e destul pentru mine.

*Am urmărit din nou pe reluări imaginile. Nu m-am văzut niciodată într-o asemenea situaţie. Nu mă enervez aşa de repede, dar sunt unele emoţii care au apărut după ce el mi-a spus acele lucruri.

*Chiar şi când jucam foarte prost că jucător, familia mea era afectată. Ei sunt afectaţi şi în acest moment din cauza acestui incident. Evenimentul a luat o turnură mondială, iar singurul lucru cu care mă simt confortabil e că am avut o reacţie naturală, m-am simţit complet eu.

*Mi s-a întâmplat acest lucru şi în Spania. Acum trebuie să mergem şi să găsim soluţii, nu există loc de scuze, trebuie să terminăm cu asta.

*Există oameni care stau în carantină în lume. Dacă un astfel de virus ne afectează vieţile atât de mult, nu înţeleg cum rasismul nu. Epidemia ne-a făcut mai puţin sensibili în această situaţie.

*După incidentele de la Paris, băiatul meu m-a sunat primul, mi-am închis telefonul. A fost greu, am primit sute de mesaje, am încercat să dorm, dar am fost foarte nervos, foarte supărat. Am reuşit să-mi deschid telefonul abia la 5-6 spre dimineaţă.