Chiricheş, declaraţia serii după eşecul cu Germania: „Am scăpat bine!“

Cândva, România se bătea de la egal la egal cu marile forţe fotbalistice ale lumii. Acum, tricolorii au ajuns să fie mulţumiţi că pierd la limită, acasă, cu o echipă de talia Germaniei.





Exact asta spus Vlad Chiricheş, duminică seară, la microfonul Pro TV, după partida care a trimis România pe locul 4 în grupa J.





Ce a spus Vlad Chiricheş?





*Sunt obosit, am avut de alergat mult după atacanţii lor, dar cred că am scăpat bine doar cu un gol primit. Dacă vom continua cu atitudinea din acest joc, cu dăruirea şi unitatea, putem să câştigăm restul jocurilor. Obiectivul nostru e să terminăm grupa sus, pe locul 2. Am fi vrut mai multe de la acest joc. E clar, Germania e favorita grupei şi trebuie să terminăm pe locul 2.





*E clar că am avut de suferit împotriva unei echipe foarte puternice, care are posesia, dar cred că, pe alocuri, am avut şi noi momente bune. Cu puţină şansă puteam scoate un rezultat bun. Nu s-a putut, cred că trebuie să continuăm cu atitudinea cu acre am terminat această partidă şi să câştigăm celelalte jocuri.





*Era clar că va fi un meci de acest tip, trebuia să alergăm mult. Am avut în faţa noastră campioni şi a fost greu. E adevărat că am avut mult de alergat, dar am avut o atitudine bună. Ştiam că ne aşteaptă un meci greu, pentru că Germania are în componenţa sa numai jucători mari, evoluează la echipe campioane.





*Ştiam că întâlnim un adversar dificil şi că pot să ne pună în dificultate. Cred că am reuşit să avem momente bune de joc. Sper ca băieţii de la U21 să facă un joc bun, să câştige şi să meargă mai departe.





Preliminarii CM 2022, grupa J, duminică România - Germania 0-1 Macedonia de Nord - Liechtenstein 5-0 Armenia - Islanda 2-0 Clasament 1. Germania 2 2 0 0 4-0 6

1. Germania 2 2 0 0 4-0 6 2. Armenia 2 2 0 0 3-0 6

3. Macedonia 2 1 0 1 7-3 3

4. România 2 1 0 1 3-3 3

5. Islanda 2 0 0 2 0-5 0

6. Liechtenstein 2 0 0 2 0-6 0 *Se califică direct la turneul final câştigătoarea din fiecare grupă. Ocupantele locurilor secunde, zece la număr, alături de două naţionale venite din Liga Naţiunilor, vor merge la baraj. Aceste 12 echipe se vor lupta pentru ultimele 3 locuri disponibile pentru Europa la CM 2022.



Următoarea etapă (miercuri): Armenia - România (19.00, Pro TV)

Armenia - România (19.00, Pro TV) Germania - Macedonia de Nord (21.45)

Liechtenstein - Islanda (21.45)



Programul complet al grupei J: 31 martie 2021

Armenia – ROMÂNIA

Germania – Macedonia de Nord

Liechtenstein – Islanda



2 septembrie 2021

Islanda – ROMÂNIA

Liechtenstein – Germania

Macedonia de Nord – Armenia



5 septembrie 2021

Islanda – Macedonia de Nord

ROMÂNIA – Liechtenstein

Germania – Armenia



8 septembrie 2021

Armenia – Liechtenstein

Macedonia de Nord – ROMÂNIA

Islanda – Germania



8 octombrie 2021

Germania – ROMÂNIA

Islanda – Armenia

Liechtenstein – Macedonia de Nord



11 octombrie 2021

ROMÂNIA – Armenia

Islanda – Liechtenstein

Macedonia de Nord – Germania



11 noiembrie 2021

Armenia – Macedonia de Nord

ROMÂNIA – Islanda

Germania – Liechtenstein



14 noiembrie 2021

Liechtenstein – ROMÂNIA

Armenia – Germania

Macedonia de Nord – Islanda