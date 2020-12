China sărbătoreşte, lumea se chinuieşte: Cum au arătat tribunele la finala cupei. Olăroiu, învins VIDEO

Să joci un meci de fotbal în România la ora actuală, cu „Arena Naţională“ umplută şi la jumătate din capacitatea maximă, e un scenariu interzis!

Ş aproape în tot restul planetei, cu foarte mici excepţii, lucrurile stau la fel. Pentru că avem de a face cu cea mai mare criză sanitară din ultimii 100 de ani, iar pentru asta le putem mulţumi chinezilor care ne-au trimis COVID-19 şi, ascuzând gravitatea situaţiei la ei în ţară, la finalul anului trecut, au contribuit la declanşarea unei pandemii.

Doar că, în timp ce planeta se chinuieşte acum sub asaltul noului coronavirus, în „Ţara Marelui Zid“ oamenii îşi trăiesc viaţa normal şi o dovadă clară în aceste sens e felul în care chinezii se înghesuie în tribune, fără distanţare şi fără alte măsuri sanitare, la meciurile de fotbal!

Astăzi, stadionul „Olympic“ din Suzhou a găzduit ultimul act din finala Cupei, în care Jiangsu Suning, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost învinsă de Shandong Luneng, scor 0-2 (Wang Tong 49, Pelle 78).

