Oficial. CFR Cluj a confirmat numele noului antrenor al echipei

CFR Cluj are un nou antrenor FOTO: Facebook/ CFR Cluj

„Mă bucur să revin, a mai fost un episod acum doi ani, am rămas cu un trofeu frumos, dar şi cu o experienţă constructivă. A fost o dezamăgire, a contat pentru moment, am făcut un pas în spate. M-am întors pentru că am încredere deosebită în acest grup de jucători. Echipa nu traversează o perioadă bună. Vin cu entuziasm, cu energie, după Dan Petrescu, un exemplu pentru toţi", a declarat Iordănescu.

În 2018, Edward Iordănescu a mai pregătit CFR Cluj pentru doar trei meciuri. El a pregătit apoi formaţia Gaz Metan Mediaş.