Ce a ajuns România: Articolele din presa malteză spun totul despre decăderea naţionalei şi ultimul ei meci jalnic

România a atins semifinalele Euro 2019 la tineret în această vară şi, în euforia de după acest succes, mulţi au spus că generaţia lui Ianis Hagi va face furori şi la prima reprezentativă.





Deocamdată însă, cu cinci fotbalişti promovaţi de la tineret în primul „11“ (Ianis Hagi, Puşcaş, Cicăldău, Florin Ştefan şi Adrian Rus), România s-a chinuit să treacă, acasă, de Malta, scor 1-0!





Jocul tricolorilor a fost de-a dreptul dezolant şi textele apărute în presa din Malta şi preluate de Digi Sport după meci spun totul despre ce a ajuns naţionala României.





Ce a scris presa din Malta?





*Times of Malta: Eroica Malta, anulată de golul lui Puşcaş. George Puşcaş a salvat România de la o ruşine, după ce a înscris cu capul golul victoriei în preliminariile pentru Euro 2020. Românii au obţinut cele 3 puncte, care îi menţin în cărţile calificării, dar jucătorii noştri au părăsit terenul cu capul sus, după o prestaţie remarcabilă. Prestaţie în faţa uneia dintre naţiunile europene într-o creştere evidentă. Unul dintre aspectele pozitive cele mai importante e că, spre deosebire de meciul cu Norvegia, Malta şi-a creat o serie de ocazii de gol. Am fost satisfăcuţi să vedem la final fanii români aplaudându-i pe jucătorii noştri.





*The Malta Independent: Capul lui George Puşcaş pedepseşte brava echipă a Maltei. Bravo, Malta, pentru o evoluţie curajoasă şi pozitivă! O înfrângere rămâne o înfrângere, doar dimensiunile sunt diferite, în funcţie de scor. În ciuda rezultatului, a fost una dintre cele mai bune partide făcute de Malta în deplasare. România a terminat meciul bubuind mingea, în timp ce Malta alerga după egalare, dar n-a fost să fie. Chiar şi aşa, fanii români i-au felicitat pe ai noştri cu aplauze, pentru performanţa realizată.





*Net News: Am pierdut, dar am ieşit cu capul sus! Am pierdut, dar m-am simţit mândru că sunt maltez şi că la finalul celor 90 de minute jucătorii noştri au avut o performanţă apreciată de tot stadionul. Am avut disciplină tactică şi o posesie mult mai bună decât înainte. Am pierdut din cauza unui singur gol, dar puteam uşor să obţinem un alt rezultat. Golurile la care visa Cosmin Contra înaintea meciului de la Ploieşti n-au venit şi el ar trebui să fie dezamăgit de ceea ce arată România sub comanda sa. Nu e de mirare că presiunea creşte pentru selecţionerul României.





*Malta Today: Malta, eşec la limită în faţa României. Un gol înscris de George Puşcaş în startul reprizei secunde a făcut diferenţa. După eşecul din Norvegia, Malta a mers în România în căutarea unei performanţe pozitive în faţa unei echipe mult mai bune. Cele două echupe s-au mai întâlnit şi în iunie şi România s-a impus cu 4-0. Malta a avut un gol anulat pe final, dar avantajul fragil al României n-a fost niciodată ameninţat cu adevărat.





Grupa F

Duminică

România - Malta 1-0

Suedia - Norvegia 1-1

Spania - Feroe 4-0

Clasament 1. Spania 6 6 0 0 17-3 18 2. Suedia 6 3 2 1 13-8 11 3. România 6 3 1 2 13-7 10 4. Norvegia 6 2 3 1 11-8 9 5. Malta 6 1 0 5 2-13 3 6. Insulele Feroe 6 0 0 6 3-20 0 *La Euro 2020 se califică primele două clasate din fiecare grupă

Următoarea etapă (12 octombrie): Feroe - România 19.00 Norvegia - Spania 21.45 Malta - Suedia 21.45





