Deciziile anunţate astăzi în Adunarea Generală a LPF! Termen fabulos înaintat pentru aducerea VAR în Liga 1!

Întrunirea a fost convocată după disensiunile dintre LPF şi FRF în privinţa sumei de aproximativ 550.000 de euro pentru pregătirea arbitrilor VAR. În umra discuţiilor de astăzi, şeful LPF, GIno Iorgulescu, va merge la FRF să încerce găsească o soluţoe cu preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru deblocarea situaţiei.

"A fost o întrunire a LPF în care am vrut să informăm ce se întâmplă cu sistemul VAR. Am vrut să lămurim cu cluburile în ce situaţie suntem. Am tras o concluzie de la această întrunire, să mai facem un drum la federaţie, să mai facem o întâlnire cu reprezentantul drepturilor TV şi cu domnul Burleanu, să încercăm să deblocăm această situaţie. Asta (n.r. - cine va plăti instruirea arbitrilor) este problema cea mare a federaţiei, pentru că nici regulamentele, nici din punct de vedere juridic nu avem voie noi să plătim ceva ce nu este în subordinea noastră sau în organizarea noastră. Nu e în atribuţiile LPF plata acestor arbitri pentru şcolarizarea lor, în vederea sistemului VAR", a spus şeful LPF, citat de news.ro.

LPF spune că s-a adresat FIFA pentru o mediere după ce Federaţia Română de Fotbal a refuzat să plătească pregătirea arbitrilor VAR şi ameninţă că, îşi va căuta dreptatea inclusiv la Tribunal de Arbitraj Sportiv (TAS).

"În momentul acesta, ne-am adresat FIFA pentru o mediere la nivel instituţional. Dacă nu vom ajunge la un numitor comun vom ajunge într-o situaţie ingrată, pe care ne-o asumăm, să solicităm intervenţia TAS, să oblige FRF să-şi facă treaba. Dacă nu se va rezolva problema, cred că e mai necesar să avem VAR decât să evităm această situaţie ingrată", a punctat secretarul general al LPF, Justin Ştefan.

Scenariul super optimist: vom avea VAR încă din acest sezon

Project manager pentru VAR din partea LPF a fost numit fostul arbitru Vasile Avram, care a avansat ideea ca la unele meciuri din play-off şi play-out să fie VAR cu dotarea tehnică existentă şi cu cele două brigăzi de arbitri VAR, certificate de UEFA.

"Proiectul VAR reprezintă coeziunea între două elemente distincte, partea tehnică şi partea legată de arbitraj. Partea tehnică este suportată de LPF, iar partea de arbitraj este exclusiv în atribuţiile FRF. Nimeni nu îşi doreşte să preia vreo atribuţie de la FRF în ceea ce priveşte, pregătirea, evaluarea, delegarea, promovarea arbitrilor. Lucrurile acestea nu sunt de interes pentru LPF. Ţinând cont că avem două maşini pregătite pentru Liga I, că România are două stadioane pregătite, deja omologate internaţional, pe care deja s-au jucat meciuri cu VAR şi două brigăzi de arbitri, cele conduse de Ovidiu Haţegan şi Istvan Kovacs, care au certificare VAR, studiem posibilitatea ca să avansăm foarte repede (n.r. - ca unele meciuri să fie cu VAR). În acest moment una dintre brigăzi poate fi pe teren, iar cealaltă poate fi în cabina VAR", a afirmat Avram.

Întrebat când se vor juca meciuri cu VAR cel mai devreme, Iorgulescu a răspuns: "Şcolarizarea arbitrilor durează cel puţin şase luni, dacă deblocăm situaţia, în şase-opt luni putem avea VAR. Pentru nişte meciuri din play-off, play-out, dacă ni se dă acea aprobare poate putem să folosim acele două brigăzi ca să jucăm cu VAR. Mă gândesc că la nişte meciuri foarte importante să implementăm acest VAR dacă se poate, dacă nu, aşteptăm când suntem gata, peste opt luni, şase luni intrăm cu toate cluburile. (n.r. - dacă FRF nu are bani) Se va amâna implementarea acestui VAR, dar eu sper să găsească bani. Au luat bani de la UEFA şi de la FIFA pentru anumite proiecte, poate au rămas nişte bani să-i folosească pentru implementarea VAR-ului."