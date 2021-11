Campioana olimpică Sunisa Lee, victima unui atac rasist în SUA. A fost atacată cu spray cu piper şi i s-a spus să plece înapoi de unde a venit

Potrivit bbc.com, incidentul a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, când Lee se afla la Los Angeles pentru filmări la emisiunea Dancing with the Stars. Au fost ţinta rasismului sportiva şi un grup de prieteni ai săi asiatici, în timp ce aşteptau un Uber după o seară în oraş. Pe lângă sportivă şi prietenii săi a trecut o maşină, iar persoanele care se aflau în vehicul au adresat insulte rasiste grupului şi i-au spus să plece înapoi de unde a venit. În plus, o persoană a folosit un spray iritant lacrimogen împotriva sportivei.

„M-am enervat foarte tare, dar nu puteam face nimic pentru că au plecat imediat. Nu am făcut nimic împotriva lor, pur şi simplu am lăsat să se întâmple ceea ce s-a întâmplat”, a spus sportiva pentru Pop Sugar, precizând că nu a vrut să reacţioneze într-un mod care să-i atragă probleme.